현대건설, 디에이치 방배에 주거문화 플랫폼 'H 컬처클럽' 첫 도입

입주민 전용 생활 생태계 구축

공간·플랫폼 융합 주거서비스

현대건설이 아파트 단지 안에서 문화·예술·건강·편의를 아우르는 주거서비스 플랫폼 'H 컬처클럽'을 선보인다. 단순한 커뮤니티 시설을 넘어 입주민 생활 전반을 맞춤형으로 지원하는 플랫폼형 서비스는 국내 건설업계에서 처음으로 시도되는 방식이다.

현대건설은 'H 컬처클럽'을 내년 9월 입주 예정인 서울 강남권 3000여가구 규모의 '디에이치 방배'에 도입한다고 17일 밝혔다. 최근 방배5구역 재건축조합과 업무협약(MOU)을 맺고 구체적인 운영방안을 협의 중이다. 디에이치 방배 커뮤니티는 조형물과 예술작품을 배치해 갤러리처럼 꾸며지며, 외부 조경과도 이어져 단지 전체가 하나의 문화공간으로 느껴지도록 설계된다.

'H 컬처클럽'은 단지 내 프리미엄 시설과 디지털 플랫폼을 결합해 공간과 서비스를 유기적으로 연결한 것이 특징이다. 현대건설은 영화관·도서관·피트니스·골프연습장·수영장 등 대규모 커뮤니티 시설을 단지 내에 배치하고, 각 시설의 운영은 전문업체와 협업해 수준을 높일 계획이다.

도서관에서는 아파트 단지 최초로 북큐레이션과 북콘서트가 정기적으로 열리고 영화관에서는 신작 영화 를상영한다. 피트니스센터에서는 개인별 운동처방, PT, 필라테스·요가 등 맞춤형 프로그램이 제공된다.

생활지원 서비스도 강화된다. 아이돌봄, 헬스케어, 간단한 집수리·가구조립·청소·세차·펫 케어 등 일상에 필요한 각종 편의 서비스를 입주민이 한 번에 예약하고 이용할 수 있도록 했다. 이 모든 서비스는 현대건설의 통합 플랫폼 '마이 디에이치(my THE H)'를 통해 예약과 결제가 가능하다.

현대건설 관계자는 "H 컬처클럽은 전문성과 다양성을 반영하고 운영 안정성까지 확보했다"며 "미래 주거솔루션에 기반한 상품 전략과 지속가능한 주거 운영 서비스를 통해 가치와 품격을 더하는 주거문화를 만들어나가겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



