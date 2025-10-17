무신사·올리브영에서 현대카드 부티크 플레이박스 이벤트

현대카드, 'PLCC 경영' 박차

현대카드는 자사 상업자전용카드(PLCC) 파트너사인 무신사, CJ올리브영과 함께 '플레이박스' 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

플레이박스는 현대카드가 Z세대의 반응을 끌어내기 위해 선보인 첫 리액티브 캠페인이다.

현대카드 부티크의 정체성을 반영한 플레이박스 속에 담긴 패션·뷰티·뮤직 아이템을 소장하는 활동이다. 놀이하듯 신용카드를 즐기는 경험을 제공한다.

플레이박스는 부티크의 시그니처 컬러인 구리·벨벳·새틴으로 만들었다. 구리 박스는 서울 성수동 '무신사 스토어 성수@대림창고', 새틴 박스는 서울 강남역 인근 '올리브영 센트럴 강남타운', 벨벳 박스는 서울 이태원 '현대카드 바이닐앤플라스틱'에 설치했다.

박스엔 인플루언서 세 명의 스토리가 담긴 패션·뷰티·뮤직 아이템을 담았다.

구리 박스엔 래퍼 pH-1이 부모에게 처음 선물한 명품 시계를, 새틴 박스엔 뷰티 인플루언서 시아지우의 향수와 립밤을 각각 넣었다. 벨벳 박스엔 가수 겸 배우 조유리가 선곡한 음악을 담은 애플 아이팟 셔플과 유선 이어폰을 담았다.

플레이박스에 부착된 RFID 스티커에 카드 플레이트를 갖다 대면 플레이박스가 열린다. 열린 박스에서 아이템을 확인하는 모습을 찍어 현대카드 공식 계정을 태그하고 자신의 인스타그램에 올리면 된다.

플레이박스와 아이템은 게재된 영상을 심사한 뒤 최종 선정한 3명에게 준다.

자세한 내용은 현대카드 다이브 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

현대카드 관계자는 "무신사·올리브영과의 협업을 통해 부티크의 페르소나를 체험하는 것은 물론 '경험'을 중시하는 젊은 세대와의 접점을 넓힐 수 있는 기회를 늘릴 것"이라고 말했다.

현대카드는 19개 파트너사와 3000여건 넘는 마케팅 협업을 추진해왔다. 금융·데이터 사이언스·브랜딩·디자인 등 다양한 분야에서 협업 사례를 만드는 중이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>