"상류층 생활 유지해야"…톱스타와 이혼 후 月 3억 요구한 전남편

팝스타 시아 전 남편, 배우자 지원금으로

매달 3억5000만원 부양비 요구

"호화로운 상류층 생활 유지 위해"

호주 출신 세계적 싱어송라이터 시아(Sia)의 전 남편이 이혼 후에도 "결혼 당시의 생활 수준을 유지해야 한다"며 매달 약 25만달러(약 3억5000만원)의 '배우자 부양비'를 요구하고 나섰다.

"결혼 기간 매달 약 6억원 지출…호화 휴가·고급 식사·사설 제트기 등"

14일(현지시간) 영국 BBC 등에 따르면 시아는 지난 3월 '성격 차이'를 이유로 들어 다니엘 버나드와의 이혼 소송을 제기했다. 그녀의 전 남편인 다니엘 버나드는 법원에 제출한 서류에서 자신이 결혼 기간 누려온 호화롭고 상류층의 생활 수준을 유지하기 위해 해당 금액의 월 부양비가 필요하다고 주장했다.

그는 "시아와 함께 단기간 운영했던 의료 관련 사업을 운영하기 위해 의사직을 그만둔 뒤로 수입이 끊겼다"며 "시아에게 경제적으로 의존하게 됐다"고 밝혔다. 또한 "한 달에 40만달러(약 5억7000만원) 이상을 사설 제트기, 휴가, 고급 식사, 여러 명의 전담 직원 유지 등에 지출했다"며 "우리는 생활비를 관리할 필요가 없었다"라고도 덧붙였다.

"시아가 생계 책임져…배우자 부양비는 당연"

버나드는 "시아가 결혼 생활 동안 생계를 책임지는 '가장'이었다"며 "현재 무직 상태에서 다시 의사로 복귀하려면 수년간의 추가 교육과 시험이 필요하다. 따라서 임시 배우자 부양비로 월 25만달러를 지급하는 것이 정당하다"고 주장했다.

1997년 데뷔한 시아는 '샹들리에' '스노우맨' 등 다수의 히트곡을 보유한 세계적인 싱어송라이터다. 뒤돌아서 노래를 부르거나 얼굴을 가리고 노래하는 '얼굴 없는 가수'라는 콘셉트로 유명세를 얻었다. 시아는 자신의 정체성을 숨기는 이유에 대해 "나는 유명해지거나 주목받고 싶지 않다. 인터넷에서 나에 대한 비판을 보고 싶지 않다"고 밝히기도 했다. 그는 2014년 영화 제작자 에릭 앤더스랭과 결혼 후 2016년 이혼했으며, 2022년 다니엘 버나드와 재혼했지만 3년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.





