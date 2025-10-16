본문 바로가기
지역

경남도민의 날 기념행사 … 합천군 홍보부스 운영

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.16 09:22

가을 여행·농특산물·춘란까지
합천의 매력 한자리에

경남 합천군은 경남도청 중앙광장에서 열린' 제42회 경남도민의 날 기념행사'에서 합천 홍보부스를 운영했다고 16일 밝혔다.


이번 행사는 경남도민의 날 기념행사의 하나로 핑크뮬리 군락지, 황매산 억새 축제, 합천황토 한우 축제 등 합천의 다양한 가을 관광지와 축제를 소개하고 합천 춘란과 농특산물을 홍보 및 판매했다.

합천군 경남도민의 날 기념행사에서 홍보부스 운영 현장.

특히, 합천 여행 SNS를 팔로우하면 기념품을 증정하는 이벤트와 가을 축제 퀴즈 이벤트에는 많은 관람객이 참여하며 큰 인기를 끌었다.

또한 합천 춘란·농특산물 전시 및 판매 부스에서는 뛰어난 품질의 춘란을 소개하고 양파 컵라면, 토마토즙 시식 행사를 통해 많은 관람객의 발길을 멈추며 합천의 우수한 먹거리와 농특산물을 알렸다.


군 관계자는 "도민의 날 기념행사에 참여해 많은 분께 합천의 다양한 매력을 직접 소개할 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 합천의 관광자원과 농특산물을 지속해서 홍보하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
