본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

동작구, ‘동작형 치매돌봄시스템’ 구축

김민진기자

입력2025.10.16 07:42

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘효도콜센터·안심카페’ 연계한 맞춤 지원
치매안심센터 중심 치매 관리·돌봄

서울 동작구(구청장 박일하)가 ‘동작형 치매돌봄시스템’을 본격 추진한다. 치매 예방부터 돌봄, 가족 지원까지 현장에서 실질적으로 작동하는 통합 시스템을 구축하는 것이 핵심이다.

박일하 동작구청장이 지난 9월 ‘2025 동작구 치매극복의 날 기념행사’에참석해 인사말을 하고 있다. 동작구 제공.

박일하 동작구청장이 지난 9월 ‘2025 동작구 치매극복의 날 기념행사’에참석해 인사말을 하고 있다. 동작구 제공.

AD
원본보기 아이콘

구는 우선 치매안심센터를 중심으로 보다 전문적인 관리와 돌봄 서비스를 강화한다. 기존의 선별·진단·감별 검사를 넘어, 조기 검진자를 대상으로 어르신 전용 복지 플랫폼인 ‘효도콜센터’를 연계한다.


병원, 치매안심센터, 건강보험공단 방문이 필요할 경우 ‘효도택시’를 통해 이동 불편을 줄이고, ‘효도 장기요양 매니저’를 배정해 치매 진단 이후 장기요양보험 신청부터 등급 판정까지 원스톱으로 지원받을 수 있도록 돕는다.

또한 지역사회 중심의 조기 개입으로 치매 예방에 나선다. 치매안심센터와 데이케어센터 이용자들이 야외 걷기, 웃음 치료, 체력 측정 등 다양한 활동을 주기적으로 경험할 수 있도록 걷기 행사를 확대한다. 이를 통해 체력 증진은 물론 가족 참여와 정서 교류가 결합된 ‘동작구형 치유 모델’로 발전시킬 방침이다.


관내 카페 일부는 ‘치매안심카페’로 지정돼 전문 상담과 소규모 인지프로그램이 운영된다. 동시에 환자 가족의 자조모임 공간으로 활용해 지역 내 건강한 돌봄 환경을 조성한다.


구는 치매 친화적 사회 분위기 확산을 위한 인식 개선 활동도 강화한다. 치매 환자와 가족뿐 아니라 주민 누구나 참여할 수 있는 축제의 장을 마련해 긍정적인 인식을 확산하고, 치매안심센터 셔틀버스를 이동식 홍보 수단으로 정비해 활용한다.

박일하 동작구청장은 “동작형 치매돌봄시스템을 통해 치매 환자와 가족의 삶의 질을 높이고, 존중받으며 살아갈 수 있는 환경을 만들어 나갈 것”이라며 “앞으로도 치매 안심 도시 동작을 위해 차별화된 정책을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"민주당 재집권 보고서 ‘부동산 답안지’였다"…보유세 확 올리나

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기