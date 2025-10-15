삼성전자, 22일 XR '프로젝트 무한' 공개…언팩 초대장 발송

22일 오전 11시 온라인 언팩 개최

퀄컴·구글과 공동 개발…'안드로이드 XR' 탑재

삼성전자는 15일 공개한 갤럭시 이벤트 초대장을 통해 "22일 오전 11시 삼성 갤럭시 이벤트에서 멀티모달 인공지능(AI) 시대의 새로운 비전을 소개한다"며 이같이 예고했다.

삼성전자가 오는 22일 갤럭시 이벤트를 열고 확장현실(XR) 기기 '프로젝트 무한'을 공개한다. 언팩 초대장 이미지. 삼성전자 제공 AD 원본보기 아이콘

초대장에서 삼성전자는 "삼성은 언제나 사용자에게 필요한 것을 가장 먼저 생각하며, 세상을 연결하고 경험하는 새로운 방식을 개척해 왔다"며 "모바일 인공지능(AI)의 리더로서 AI 네이티브 기기의 새로운 카테고리를 열어간다"고 강조했다.

삼성전자는 프로젝트 무한에 대해 "안드로이드 XR은 다양한 폼팩터에 확장되도록 설계돼 AI를 몰입감 넘치는 일상 속 경험의 중심으로 가져온다"면서 "프로젝트 무한은 이 개방적이고 확장 가능한 안드로이드 XR을 탑재한 첫 번째 제품"이라고 소개했다.

이어 "실용적이면서도 새로운 몰입 경험과 함께, 이제 XR의 무한한 가능성이 현실이 된다"고 했다.

프로젝트 무한은 삼성전자가 구글, 퀄컴과 손잡고 개발하는 XR 기기다. 3사가 공동으로 개발한 XR 전용 운영체제(OS) '안드로이드XR'과 구글의 AI 에이전트 '제미나이'가 탑재됐다. 헤드셋을 착용한 이용자는 자신의 눈앞 렌즈를 통해 펼쳐진 가상공간에서 제미나이와 대화하며 필요한 정보를 수집할 수 있다.

IT 업계에 따르면 프로젝트 무한에는 프로세서는 퀄컴의 XR 전용 AP(애플리케이션 프로세서)인 '스냅드래곤 XR2+ 2세대' 칩이 탑재될 것으로 전망된다.

디스플레이는 4K 마이크로 OLED(유기발광다이오드)가 양쪽 눈당 하나씩 사용된다. 해상도는 4032PPI(인치 당 픽셀수)로 총 2900만 화소에 달한다. 이는 2300만 화소인 애플 비전 프로보다 높다. 업계는 프로젝트 무한의 가격이 200만원 중반대가 될 것으로 보고 있다.

이번 갤럭시 이벤트는 삼성닷컴과 삼성전자 뉴스룸, 삼성전자 유튜브 채널 등 온라인을 통해 중계될 예정이다.

삼성전자가 오는 22일 갤럭시 이벤트를 열고 확장현실(XR) 기기 '프로젝트 무한'을 공개한다. 언팩 초대장 영상. 삼성전자 제공 원본보기 아이콘





