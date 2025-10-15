본문 바로가기
현대차그룹, APEC 정상회의 공식 의전차량 지원

우수연기자

입력2025.10.15 08:43

G90·G80 등 차량 192대 지원

현대자동차그룹이 20년 만에 국내에서 개최되는 APEC 정상회의의 성공적인 개최를 위해 공식 의전차량을 지원한다.


15일 현대차그룹은 외교부 APEC 정상회의 준비 기획단과 함께 2025년 APEC 정상회의(APEC 2025 Korea) 및 외교 통상합동 각료회의 차량 지원에 관한 업무협약을 체결했다.

현대차그룹은 행사 기간 각국 정상과 배우자 의전을 위한 차량 192대를 제공한다. 차종별로는 G90 11대, G80 74대, 유니버스 수소전기버스 3대, 유니버스 모바일 오피스 2대 등이다.


APEC 정상회의는 아시아·태평양 지역 21개 회원 정상과 정부 대표단, 경제계 주요 인사들이 한자리에 모여 경제·통상·외교 등의 분야별 현안과 미래를 논의하는 자리다. 올해는 10월 31일부터 11월 1일까지 양일간 경상북도 경주에서 개최된다.


특히 이번 APEC 정상회의는 2005년 APEC 정상회의가 부산에서 개최된 이후 20년 만에 국내에서 열리는 행사다. 한국이 의장국을 맡아 '우리가 만들어가는 지속가능한 내일: 연결, 혁신, 번영(Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper)'이라는 주제로 진행된다.

정상회의에 앞서 10월 29일부터 30일까지 APEC 회원 장관급 각료들이 모여 외교·통상 분야의 주요 현안과 협력 방안을 논의하는 외교통상합동 각료회의도 경주에서 열린다.


현대차 그룹은 주요국 정상과 각료, 기업 CEO 등이 한데 모이는 외교 무대에 현대차그룹 차량을 선보이며 우수한 상품성을 전 세계에 각인시키는 계기로 삼는다는 계획이다.


김일범 현대차 GPO(Global Policy Office·국제정책실) 부사장은 "20년 만에 국내에서 열리는 APEC 정상회의에 현대차그룹 차량을 지원하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "APEC 정상회의가 성공적으로 진행될 수 있도록 현대차그룹도 함께 노력하겠다"고 말했다.


제네시스 G90. 현대차그룹 제공

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
