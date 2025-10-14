본문 바로가기
Dim영역
부동산
여성포럼
지식포켓
AK라디오

개발·분양

감정평가사協 "KB국민은행 불법 감정평가로 시장질서 무너져"

최서윤기자

입력2025.10.14 13:22

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국토부 인가없는 '가치평가부' 운영…형사처벌 대상 주장

한국감정평가사협회가 14일 오전 서울 여의도 KB국민은행 본점 앞에서 '제2차 국민은행 감정평가시장 불법 침탈행위 규탄대회'를 열었다고 밝혔다. 협회는 국민은행이 감정평가사를 직접 고용해 '가치평가부'를 운영하는 것은 명백한 불법 감정평가 행위라고 주장했다.


감정평가사는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따라 국토교통부 장관 인가를 받은 감정평가법인이나 감정평가사사무소에 소속돼야만 감정평가 업무를 할 수 있다. 하지만 국민은행은 감정평가법인으로 인가받지 않은 상태에서 내부 부서를 통해 담보물 감정평가를 진행하고 있다. 협회는 "이는 감정평가법 제49조 제2호 위반으로, 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금의 형사처벌 대상에 해당한다"고 밝혔다.

한국감정평가사협회가 14일 오전 서울 여의도 KB국민은행 앞에서 '제2차 KB국민은행 고용 감정평가사를 통한 감정평가시장 불법 침탈행위 규탄대회'를 개최하고 있다. 한국감정평가사협회

한국감정평가사협회가 14일 오전 서울 여의도 KB국민은행 앞에서 '제2차 KB국민은행 고용 감정평가사를 통한 감정평가시장 불법 침탈행위 규탄대회'를 개최하고 있다. 한국감정평가사협회

AD
원본보기 아이콘

협회는 "변호사나 공인회계사 등 다른 전문직도 관련 부처·지자체 등에 인가·등록한 법인이나 사무소에 소속돼야만 업무를 할 수 있다"며 "국민은행만 예외로 둘 수는 없다"고 지적했다.


국토교통부도 최근 협회의 질의에 대해 "은행이 감정평가사를 고용해 담보물을 평가하는 것은 감정평가법상 감정평가 행위에 해당하며, 감정평가법 제5조 제2항을 위반한 것"이라고 유권해석을 내렸다. 이미 국회에서도 수년 전부터 은행의 자체 감정평가가 법 위반 소지가 있다는 지적이 반복돼 왔다.


협회는 국민은행의 자체 감정평가 규모가 빠르게 늘어나면서 시장 질서가 무너지고 있다고 비판했다. 국민은행의 자체 감정평가 금액은 2022년 26조원에서 올해 75조원으로 3배 가까이 불어났다. 반면 정식 감정평가법인에 유상으로 의뢰되는 건수는 줄고 무료 자문 형태의 '탁상자문'만 늘어 감정평가법인들의 부담이 커지고 있다는 설명이다.

서울 여의도 KB국민은행 앞에서 열린 제2차 KB국민은행 고용 감정평가사를 통한 감정평가시장 불법 침탈행위 규탄대회. 한국감정평가사협회

서울 여의도 KB국민은행 앞에서 열린 제2차 KB국민은행 고용 감정평가사를 통한 감정평가시장 불법 침탈행위 규탄대회. 한국감정평가사협회

원본보기 아이콘

양길수 협회장은 "국민은행의 모든 담보 평가를 문제 삼는 게 아니다. 감정평가사를 직접 고용해 수행하는 1%의 자체 감정평가가 문제"라며 "외부 감정평가를 쓰면 대출금리가 올라간다는 은행 주장도 허구"라고 말했다.


양 회장은 이어 "감정평가법 위반은 명백한 불법행위로, 즉시 중단돼야 한다"며 "금융당국이 추진 중인 태스크포스(TF)에서 이를 논의 대상으로 올리는 건 국민은행의 불법행위를 눈감아 주려는 시간 끌기에 불과하다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

보호구역 호수 들어간 텔레그램 CEO의 반전 엔딩…카자흐 정부 "처벌 안해, 덕분에 홍보 잘 됐어"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

"옷차림 민망하다" 부하직원 폭행한 공무원, 항소심서 선처 호소했지만

돌아간 집, 다시 시작된 악몽…82.5%의 함정

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

새로운 이슈 보기