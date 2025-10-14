경찰, '조희대 회동설' 서영교·부승찬 고발 시민단체 소환조사

경찰이 '조희대·한덕수 회동 의혹'을 제기한 여당 의원을 명예훼손 등으로 고발한 시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 관계자를 불러 조사했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 14일 오전 10시께 김순환 서민위 사무총장을 마포청사로 불러 고발 경위를 조사하고 있다.

앞서 김 사무총장은 부승찬·서영교 더불어민주당 의원을 공직선거법 위반(허위사실), 명예훼손, 직권남용 혐의로 경찰에 고발했다.

부 의원과 서 의원 등은 윤석열 전 대통령에 대한 헌법재판소의 탄핵 선고 이후 조희대 대법원장이 한덕수 전 국무총리를 만나 이재명 대통령 선거법 사건 재판 관련 이야기를 나눴다는 의혹을 제기한 바 있다.

김 사무총장은 조사에 앞서 취재진과 만나 "확인되지 않은 녹취에 기대 사법부를 흔드는 발언을 이어가는 사태를 규탄한다"며 "필요시 추가 고발도 이어갈 것이니 경찰은 철저히 수사해야 한다"고 말했다.





변선진 기자



