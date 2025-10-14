정동영 "두 국가론, 정부 입장으로 확정될 것"

정동영 통일부장관은 14일 남북이 개별 두 국가로 존재한다는 '두 국가론'과 관련해 "정부의 입장으로 확정될 것"이라고 말했다.

정 장관은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에 출석해 국가안보실 등과의 이견이 있는 상태에서 두 국가론을 지속해서 주장할 것이냐는 안철수 국민의힘 의원의 질의를 받고 "(정부 부처 간) 논의 중"이라며 이같이 밝혔다.

정 장관은 '대한민국 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다’라는 헌법 제3조가 두 국가론과 배치된다는 안 의원의 지적과 관련해 "전혀 배치되지 않는다"면서 "1994년 여야가 초당적 합의로 추진한 민족공동체 통일방안의 제2단계, 국가연합 단계가 바로 두 국가 단계"라고 설명했다. 이어 그는 "평화적인 두 국가를 제도화하는 것이 바로 통일의 문을 여는 것이다. 우리는 지금 두 국가로 못 가고 있기 때문에 통일로 못 가는 것"이라고 덧붙였다.

정 장관은 또 위성락 국가안보실장이 남북관계에 대해 두 국가가 아닌 '잠정적 특수관계'라고 밝힌 데 대해선 "정확하게 같은 의견"이라면서 "남북관계는 통일로 가는 과정에서 형성된 잠정적 특수관계 안에서의 두 국가"라고 전했다.

정 장관은 또 이것이 우리 헌법과 이재명 대통령의 인식과 대치된다는 안 의원의 주장에 대해선 "남북 간 평화·공존은 적대적 두 국가로는 불가능하고, 평화적 두 국가가 될 때 가능하다"라며 "사실상의 두 국가이지만 법률적으로 승인한 것은 아니라고 말씀드린다"고 했다.





