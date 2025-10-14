본문 바로가기
삼성전자, 성과연동 주식보상…3년간 자사주 지급

장희준기자

입력2025.10.14 11:33

성과급과 달리 미래성과 연동해 주식 보상

삼성전자가 회사의 미래 중장기 성과 창출에 대한 임직원의 동기부여를 위해 성과연동 주식보상(PSU) 제도를 시행하기로 했다.


14일 업계에 따르면 삼성전자는 향후 3년간 주가 상승 폭에 따라 임직원에게 자사주를 지급하는 PSU를 시행하기로 하고, 이 같은 내용을 이날 오전 사내 공지했다.

서울 삼성전자 서초사옥. 강진형 기자

삼성전자가 새로 시행하는 PSU는 지난 1년간의 단기 성과를 보상하는 초과이익성과급(OPI)과 달리, 회사의 미래성과 연동해 주식으로 보상하는 선진형 보상 방식이다. 회사의 주가가 많이 오를수록 그에 비례해서 임직원이 받는 보상 규모가 커지는 게 특징이다.


삼성전자는 CL 1~2 직원에게 200주, CL 3~4 직원에게 300주씩 지급하기로 이달 중 약정한다. 3년 뒤 주가 상승 폭에 따라 지급주식 수량을 확정해 2028년부터 3년간 균등 분할 지급할 계획이다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
