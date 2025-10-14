[속보]삼성전자, 성과연동 주식보상…3년간 자사주 지급

14일 업계에 따르면 삼성전자는 회사의 미래 중장기 성과 창출에 대한 임직원의 동기부여를 위해 성과연동 주식보상(PSU) 제도를 시행하기로 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>