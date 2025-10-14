우리투자증권, New 우리WON MTS 출시 기념 대규모 고객 이벤트

우리투자증권이 새로운 우리WON MTS 출시를 기념해 다채로운 고객 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 해외주식 소수점 거래, 미국 투자 커뮤니티 스탁트윗츠(Stocktwits)와의 제휴 서비스, 인공지능(AI) 고도화 기능 등 신규 MTS만의 차별화 포인트와 더불어 게임·경품·수수료 혜택 등 다양한 이벤트를 통해 고객이 폭넓은 투자 경험과 즐거움을 동시에 누릴 수 있도록 준비됐다.

먼저 10월 13일부터 31일까지 우리금융그룹의 모든 그룹사가 참여하는 '우리금융 다 함께 페스타'와 연계한 프로모션이 진행된다. 이벤트 기간 중 우리금융 유니버설뱅킹 앱 우리WON뱅킹을 통해 최초 신규 주식계좌개설 및 이벤트 참여 고객에게 약 2만 원 상당의 미국 소수점 주식이 지급된다.

또 우리WON뱅킹 앱 내 주식서비스를 통해 11월 14일까지 국내주식 첫 거래를 완료한 고객에게는 네이버페이 3000원권이 추가 제공된다. 이번 행사는 '우리금융 다 함께 페스타'의 '베스트 상품' 코너에서 우리투자증권 혜택을 확인할 수 있으며, 우리금융그룹의 시너지를 기반으로 차별화된 혜택과 투자 기회를 제공한다.

새로운 우리WON MTS에서는 '게임을 통한 즐거운 투자 경험'이 해외주식 투자로 이어지는 미국 주식 소수점 리워드 이벤트도 진행된다.

'로켓 발사' 게임 이벤트에서는 3가지 미국 주식을 선택하고 움직이는 게이지를 맞혀 획득한 점수에 따라 주식을 받을 수 있다. 이벤트는 12월 31일까지 우리투자증권 주식계좌를 최초 개설한 고객을 대상으로 진행되며, 참여 고객에게는 게임 점수에 따라 최소 1만7000원에서 최대 4만4000원 상당의 미국 소수점 주식 혜택이 주어진다.

이벤트를 1회 공유할 때 최대 3회까지 추가로 게임에 참여할 수 있으며, 3회 이상 공유한 선착순 1만명에게는 네이버페이 1000원권도 지급된다. 애플 에어팟, 마이크로소프트 키보드 등 스마트한 투자자를 위한 필수 아이템도 6회차 종료 후 즉시 추첨을 통해 경품이 제공된다. 본 이벤트는 '우리금융 다 함께 페스타' 이벤트 혜택과는 중복지급 불가하며, 중복신청 시 먼저 신청한 이벤트를 기준으로 제공된다.

'하락장 피하기 미니게임'도 선보인다. 하늘에서 떨어지는 빨간 양봉을 획득하고 파란 음봉은 좌우로 움직여 피하는 게임으로 주식 투자의 묘미를 온라인 게임으로 구현했다. 해당 게임 이벤트는 오는 10월 20일부터 11월 30일까지 새로운 우리WON MTS를 통해 누구나 참여할 수 있으며, 참여 고객에게는 1달러 상당의 미국 소수점 주식이 랜덤 지급된다.

국내 투자자를 위한 거래 활성화 이벤트도 함께 마련되었다. 11월 14일까지 새로워진 우리WON MTS를 통해 주식계좌를 최초 개설한 고객 또는 국내 주식 거래 이력이 없는 기존 고객을 대상으로 주식거래 금액에 따라 최대 100만원의 리워드를 지급한다. 단, 리워드 30만원과 100만원 대상 고객은 국내 주식 1억원 이상 입고가 필수다.

우리투자증권 관계자는 "이번 이벤트는 단순한 혜택 제공을 넘어, 게임과 금융을 결합한 새롭고 흥미로운 투자 기회를 선사하기 위해 준비했다"며 "우리금융그룹의 브랜드 경험을 통해 '고객과 함께 성장하는 투자 여정의 동반자'라는 우리투자증권의 철학을 공유하는 기회가 되었으면 한다"고 말했다.

이벤트 세부 내용과 참여 방법은 우리투자증권 홈페이지와 우리WON MTS 이벤트 페이지에서 확인할 수 있으며, 서비스 관련 문의는 고객센터에서 안내받을 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>