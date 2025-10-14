본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
여성포럼
지식포켓
AK라디오

연예스타

코르티스 데뷔 앨범, 스포티파이 1억 스트리밍

이이슬기자

입력2025.10.14 09:13

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
코르티스. 빅히트뮤직 제공

코르티스. 빅히트뮤직 제공

AD
원본보기 아이콘

코르티스의 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'(COLOR OUTSIDE THE LINES)가 스포티파이에서 누적 스트리밍 1억회를 돌파했다고 빅히트뮤직이 14일 밝혔다. 앨범 발매 한 달여 만으로, 올해 데뷔한 K팝 신인 중 가장 빠른 기록이다.


타이틀곡 '왓 유 원트'(What You Want)를 비롯해 수록곡 전반이 고른 인기를 얻었다. '고'(GO!)가 3561만회, '패션'(FaSHioN)이 2614만회, '왓 유 원트'가 1703만회, '조이라이드'(JoyRide)가 1125만회를 기록했다.

인트로곡 '고'는 미국 메이저리그(MLB) 포스트시즌 홍보 영상에 삽입되며 다시 주목받았다. 멜론 4일자 차트에 97위로 재진입해 12일 기준 86위로 올라 자체 최고 순위를 경신했다.


코르티스는 미국 시장으로 활동을 넓히고 있다. 손흥민이 소속된 LAFC의 '오너리 팔코너'(Honorary Falconer)로 참여했으며, 레드불과 K팝 아티스트 최초로 파트너십을 체결하고 '레드불 댄스 유어 스타일 월드 파이널'(Red Bull Dance Your Style World Final) 무대에 초청받았다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는 '사다리게임' 파견까지 "미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

"월 3000만원 벌어, 감금·폭행 말도 안 돼" 캄보디아 구인글 여전히

"결혼했지만 신고는 아직" 10년 새 두 배 쑥…이유는 집 때문

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

새로운 이슈 보기