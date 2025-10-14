[클릭 e종목]"산일전기, 특수변압기 부문 성장"

리서치알음은 14일 산일전기 산일전기 062040 | 코스피 증권정보 현재가 107,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 111,500 2025.10.14 개장전(20분지연) 관련기사 유안타 "4분기 코스피 전망 3350~3750으로 상향"대체거래소(NXT)도 OK! 연 4%대 최저금리·최대 4배 스탁론 활용 기회[클릭 e종목]"산일전기, 올해 실적 호조 기대" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 신재생 및 데이터센터용 특수변압기 부문 성장에 주목해야 한다고 분석했다. '긍정적'인 주가전망과 함께 적정주가 15만3000원을 제시했다.

최성환 리서치알음 연구원은 "2022년 이후 전 세계적인 신재생에너지 투자 확대로 산일전기의 태양광·풍력 발전설비 및 에너지저장장치(BESS)용 특수변압기 매출이 빠르게 증가했다"고 설명했다.

이어 "올해 2분기 산일전기의 미국향 신재생 매출은 전분기 대비 2배 이상 증가했다"며 "미국의 인플레이션감축법(IRA) 시행 이후 태양광 및 BESS 관련 인프라 투자가 확대되면서 고효율 변압기 수요가 급증한 결과"라고 덧붙였다.

그는 "데이터센터용 특수변압기 시장에서도 두각을 나타내고 있다"며 "인공지능(AI) 서버 확충과 고용량 전력 수요 증가에 따라 데이터센터에서는 기존 표준 변압기보다 효율 손실이 낮고 부하 대응이 빠른 제품을 요구하고 있다"고 강조했다.

산일전기는 고효율·저소음·고내구성 변압기 제품군으로 시장 점유율을 확대하고 있다고 최 연구원은 설명했다.

올해 산일전기가 매출액 5136억원, 영업이익 1798억원을 달성할 것으로 추정했다. 지난해보다 각각 53.8%, 64.7% 늘어난 규모다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



