대통령실 "캄보디아 구금 우리 국민, 단계적 송환도 검토"

위성락 안보실장은 13일 캄보디아 한국인 범죄 관련 대응 TF를 주재하고 "필요하다면 단계적 송환이라도 검토하라"고 지시했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실 브리핑을 통해 위 실장이 "감금된 이들의 범법 행위에 대한 조치는 당연한 것이지만 인도적 조치 차원에서 위험에 처한 우리 국민들의 송환이 신속히 이뤄져야 한다"고 말했다며 이같이 밝혔다.

강 대변인은 "일시적으로 송환이 불가할 시에는 가능한 인원이라도 빠르게 신속히 송환을 처리할 것을 당부했다는 뜻"이라고 설명했다.

대통령실은 최근 캄보디아에서 한국인을 대상으로 취업 사기 및 납치 등의 범죄가 발생하자 대응을 위해 TF를 꾸렸다. 이날 첫 회의에서는 외교부, 법무부, 국가수사본부 등 관계부처가 참석한 가운데 현황 보고, 당국 간 협조 방안, 향후 계획 등이 논의됐다.

또 현지 피해 확산을 막기 위해 우리 수사 당국 관계자들을 현지에 급파해 캄보디아 당국과 공조하고, 우리 국민의 구출 상황을 점검하는 방안도 논의됐다고 강 대변인은 전했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>