"보험료 오르기 전에 가입하세요"…공시이율 하락에 '막차 영업' 활개

보험사 내년 평균공시이율 2.5%…2년 만에 하락

보험사 예정이율도 덩달아 내릴 가능성 커…결국 보험료 인상

불완전판매·부당승환 유의해야

"보험료 오르기 전에 서둘러 가입하세요."

보험 영업현장에서 막차심리를 자극하는 마케팅이 활개를 치고 있다. 내년부터 적용될 평균공시이율이 2년 만에 하락하면서 내년 보험료가 약 5~10% 오를 가능성이 커졌기 때문이다.

14일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 내년도 평균공시이율을 2.5%로 고시했다. 2024년부터 올해까지 2년간 2.75%를 유지하다 2년 만에 하락 전환했다. 평균공시이율이 2.5%가 되는 건 2020년 이후 6년 만이다. 기준금리 인하 기조가 이어진 데 따른 영향이다.

평균공시이율은 보험사별 공시이율을 매월 말 보험료적립금 기준으로 가중평균한 지표다. 금융당국은 매년 9월 말 이전 12개월 수치를 산출해 10월께 공시한다. 보험사들은 이를 근거로 다음 해 사업계획과 예정이율을 산출한다. 보험사들이 1년 사업을 구상할 때 참고하는 일종의 '기준금리' 역할을 한다.

일반적으로 평균공시이율이 하락하면 예정이율도 내린다. 예정이율은 보험사가 소비자로부터 받은 보험료를 운영해 얻을 것으로 추정하는 수익률이다. 보험사들은 예정이율이 낮아질수록 보험료가 오르도록 연동하며 역마진을 해소한다. 이에 내년도 보험 신규가입자는 기존 가입자보다 더 높은 보험료를 부담할 가능성이 높다. 업계에서는 예정이율이 0.25%포인트 내리면 보험료가 5~10% 오를 것으로 추정한다.

생보사들은 장기채권 중심으로 자산을 운용하기 때문에 금리 변화를 느리게 체감하지만 영향을 받는 규모는 손보사보다 더 크다. 예정이율이 낮아지면 만기환급금이나 해지환급금이 크게 바뀌기 때문이다. 저축성·환급성 상품 비중이 큰 생보사일수록 더 크게 영향받는다.

자동차보험·실손의료보험·운전자보험 등을 파는 손보사들은 단기 운용자산이 많아 시장 금리에 기민한 편이다. 하지만 거시적인 평균공시이율 변화보다는 상품별 손해율과 위험률에 더 민감하다. 최근 자동차보험과 실손보험의 손해율이 급속히 악화하고 있어 생보사보다 손보사 상품의 보험료가 더 빠르게 오를 가능성이 있다. 한 보험설계사는 "가족들의 보험을 리모델링할 계획이라면 올해 안에 해두는 게 유리하다"며 "특히 실손보험 재가입을 원한다면 서둘러야 한다"고 설명했다.

막차 마케팅이 과열되면 보험 고객 입장에서는 불완전판매나 부당승환계약(보험 갈아타기) 등의 문제가 생길 수 있어 유의해야 한다. 설계사가 제시하는 단순 예상보험료 비교만으로 덜컥 보험에 가입했다가 낭패를 볼 수 있다. 금감원에 따르면 지난해 4대 생보사(삼성· 한화·교보·신한)와 5대 손보사(삼성·DB·메리츠·현대·KB)의 부당승환 적발액은 약 32억원으로 최근 5년간(2020~2024년) 총액(59억원)의 절반을 넘어섰다. 지난해 4월 5년 만에 개정된 경험생명표가 반영되면서 기존보다 보험료가 약 10% 오를 것이란 막차 마케팅이 판쳤던 영향이다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>