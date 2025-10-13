李대통령 "문화 관련 종합 대책 꼭 필요…세제·규제 혁신에 속도"

이 대통령, 긴 연휴 이후 첫 수석·보좌관 회의 주재

"21세기 국제사회엔 문화가 국격·경쟁력"

문화 콘텐츠 기반 확충에 필요한 재정 마련도 당부

문화 예술인에 대한 사회안전망 강화도 주문

"정치가 국민의 먹고 사는 문제 해결 위해 없던 길도 만들어야"

이재명 대통령이 "K컬쳐가 굳건하게 뿌리내리기 위해 문화 생태계를 포괄하는 종합적인 대책이 꼭 필요하다"면서 "문화 콘텐츠 기반 확충에 필요한 재정 마련이나 세제·규제 혁신에 속도를 내고 문화 예술인에 대한 사회안전망 강화 노력도 서둘러야 한다"고 말했다.

이 대통령은 13일 오후 용산 대통령실에서 수석·보좌관 회의를 주재하고 모두발언을 통해 "새로운 21세기 국제사회에서는 문화가 국가의 국격, 경쟁력, 국력의 핵심이라 생각한다. 대한민국은 국가 경쟁력 순위나 경제력 군사력 등이 많이 앞서있으나 압도적이지 않지만 김구 선생이 소망하셨던 대로 문화는 강한 힘을 조금씩 발휘하기 시작했다"면서 이같이 강조했다. 이날 수석·보좌관 회의는 문화정책을 주제로 열렸다.

이 대통령은 대한민국이 문화 강국의 첫 입구에 들어서고 있다고 평가했다. 이 대통령은 "최근 K컬쳐의 선풍적인 인기를 통해 대한민국의 위상, 그리고 매력이 한층 높아졌다"면서 "대한민국이 높은 문화의 힘으로 세계를 선도하는 주요 국가로 발돋움하고 있다"고 말했다.

이 대통령은 "문화라고 하면 보통은 음악, 예술 이런 것들을 듭니다만 요즘은 드라마, 영화, 푸드, 뷰티 온갖 영역들 다 포괄한다"면서 "가장 종합적으로는 역시 문화 핵심은 민주주의라고 하는 하나의 가치 체계가 아닐까 생각한다. 팝에서 시작해서 K드라마, K무비를 넘어서 이젠 K푸드, 뷰티, K데모크라시까지 세계가 대한민국을 선망하고 있다"고 부연했다.

그러면서 "연계 산업과의 시너지 효과를 높일 수단을 다양하게 강구해야겠다"며 "창의적인 문화 혁신 강국 실현에 대한민국의 미래가 달려있단 마음가짐으로 관련 정책 전반을 세심하게 잘 설계해나갔으면 좋겠다"고 했다.

아울러 이 대통령은 긴 연휴 기간 국민 생명과 안전을 위해서 현장에서 묵묵하게 일을 한 소방공무원, 경찰공무원, 의료진, 국군장병 그리고 모든 공무원에게 감사의 뜻을 밝히기도 했다. 이 대통령은 "특히 행정망 정상화에 애쓰고 있는 관계자들이 노고가 많다. 각별히 수고했다는 말씀을 드린다"고 말했다.

긴 연휴 이후 첫 수석·보좌관 회의인 만큼 기강을 다잡기 위해 정치의 역할에 대해도 언급했다. 이 대통령은 "정치는 국민의 삶과 공동체의 더 나은 미래를 위해서 존재하는 것이다. 또 국민의 먹고사는 문제를 해결하기 위해서라면 없던 길도 만들어내는 게 바로 정치의 책임이자 주권자 국민의 뜻"이라며 "그래서 정치를 종합예술이라고도 한다. 비록 대내외 여건이 어렵긴 하지만 바람이 거셀수록 연이 높이 나는 것처럼 우리가 처한 위기를 국민의 삶을 개선하는 새로운 기회로 만들 수 있도록 주권자 제1의 공복으로 국가 역량을 단단하게 모아 나가야겠다"고 강조했다.

한편 이 대통령은 정기국회 국정감사에 적극적으로 협조하라고 재차 지시했다. 이 대통령은 "국회도 여야 가릴 것 없이 국민과 국가를 위한 길에 발걸음을 함께 해주시길 요청한다"면서 "정부 역시 국회 국정감사에 적극적으로 협조하도록 지시했다. 왜곡되거나 오해가 있는 부분들은 적절하게 잘 소명하되, 낮은 자세로 국민의 대표인 국회 국정감사에 적극적으로 능동적으로 임하도록 다시 한번 부탁드린다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



