국방·외교

외교부 "트럼프, AEPC 주간에 방한"…정상회의는 불참 가능성 높아

손선희기자

입력2025.10.13 14:32

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 말 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간에 방한할 것이라고 외교부가 13일 밝혔다.


도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

외교부는 이날 언론 문자공지를 통해 "트럼프 대통령이 APEC 정상회의 주간(10월27일~11월1일)에 방한해 가능한 APEC 일정에 참석할 것으로 본다"며 "APEC에 참석하는 여타국 정상들과도 의미있는 외교 일정을 가질 수 있을 것으로 예상된다"고 알렸다. 이는 트럼프 대통령의 방한 일정이 이른바 '당일치기'가 될 가능성이 높다는 일부 언론의 보도에 대한 반박 차원에서 나온 설명이다.

외교부는 "이번 방한에서는 지난 8월 우리 정상의 워싱턴 방문 시 구축된 양 정상 간의 신뢰와 유대관계를 바탕으로, 한미 간 정상회담도 개최될 예정"이라며 "트럼프 대통령 방한 시 우리 정부 출범 5개월 이내에 한미 정상의 상호 방문이 완성된다는 의미가 있으며, 우리 정부는 이러한 의미에 걸맞은 예우와 충실한 일정을 준비 중에 있다"고 설명했다.


외교가에 따르면 트럼프 대통령의 방한 일정은 오는 29일부터 1박2일이 될 가능성이 높은 것으로 알려졌다. 이 경우 트럼프 대통령은 해당 기간에 개최되는 APEC 최고경영자(CEO) 서밋 등 일부 행사에만 참석하고, 정작 31일 열리는 정상회의에는 불참하게 될 것으로 보인다.


외교부는 "최근 글로벌 정세의 불확실성에도 불구하고, 정부는 금년도 APEC 의장국으로서 이번 정상회의를 통해 아태지역 내 미래 공동 번영을 위한 협력과 소통의 메시지를 발표할 수 있도록 APEC 회원들과 지속 협의해 나가겠다"며 "APEC 참석차 방한한 정상들과 활발한 양자 정상회담을 통해 우리 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출할 수 있도록 국익 중심 실용외교를 실현해 나가겠다"고 밝혔다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
