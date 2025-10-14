[위너스 클럽]쇼플리, 구관이 명관

베이커런트 클래식서 통산 10승 수확

예전 퍼터 다시 장착 신들린 버디쇼

나흘 동안 그린 적중 시 퍼팅 수 1.67개

새로운 것보다 오래된 것이 좋았다.

잰더 쇼플리의 승부수다. 12일 일본 요코하마의 요코하마 컨트리클럽(파71·7315야드)에서 끝난 미국프로골프(PGA) 베이커런트 클래식(총상금 800만달러)에서 1타 차 우승을 차지했다. 자신의 PGA 투어 통산 200번째 출전 대회에서 10번째 우승을 달성했다. 쇼플리는 지난해 메이저 대회 PGA 챔피언십과 디 오픈 챔피언십을 제패한 뒤 약 1년 3개월 만에 트로피를 추가했다.

잰더 쇼플리가 베이커런트 클래식 4라운드 18번 홀에서 우승을 결정짓는 파 퍼팅을 하고 있다. 요코하마=AP연합뉴스

올해 우승 없이 부진했던 쇼플리는 메이저 대회 2승을 안겼던 예전 퍼터를 캐디백에 넣었다. 오디세이 툴롱 디자인 라스 베이거스 프로토타입 7CH를 장착했다.

그의 선택은 대성공이었다. 대회 최종일 위력을 발휘했다. 신들린 퍼팅감을 자랑하며 버디 8개(보기 1개)를 낚았다. 쇼플리는 4라운드 14번 홀(파4)에서는 약 7ｍ 버디 퍼트를 넣으며 선두로 치고 나갔고, 17번 홀(파4)에서 약 4m 버디를 낚으며 맥스 그레이서먼(미국)과 격차를 2타로 벌려 승기를 잡았다.

쇼플리는 이번 대회에서 나흘 동안 발군의 퍼팅 능력을 과시했다. 그린 적중 시 퍼팅 수가 1.67개를 기록했다. 출전 선수 78명 중 공동 17위다.

<베이커런트 클래식 우승 당시 사용 클럽>

드라이버: 캘러웨이 패러다임 Ai 스모크 트리플 다이아몬드(10.5도)

페어웨이 우드: 캘러웨이 엘리트 TD(16.5도)

하이브리드: 캘러웨이 에이펙스 UW(21도)

아이언: 캘러웨이 에이펙스 TCB 24(#4-10)

웨지: 캘러웨이 오퍼스(52도), 타이틀리스트 보키 디자인 SM10(56, 60도)

퍼터: 오디세이 툴롱 디자인 라스베이거스 프로토타입 7CH

공: 캘러웨이 크롬 투어 *자료제공=PGA 투어





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



