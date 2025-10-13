화성 봉담지구에 종합병원 들어선다…복지부 개설 승인

호원의료재단, 18개 진료과목 갖춘 병원 설립

경기도 화성시 봉담지구에 18개 진료과목을 갖춘 종합병원이 들어선다.

화성시는 최근 보건복지부로부터 봉담읍 상리 693 일원 봉담지구 내 의료시설용지에 대한 종합병원 개설 승인을 받았다고 13일 밝혔다.

이에 따라 호원의료재단은 이곳에 응급의학과, 소아청소년과 등 18개 진료과목을 갖춘 종합병원을 설립할 예정이다.

앞서 시는 봉담읍 등 서부권 인구 증가에 따른 시민들의 의료 접근성 개선과 응급의료체계 강화를 위해 종합병원 유치를 추진해 왔다.

이번 승인으로 호원의료재단은 지난 6월 개정 시행된 의료법에 따른 종합병원 개설 전 사전심의와 보건복지부 승인 절차를 모두 마무리했다.

새로 설립되는 종합병원은 봉담읍을 비롯한 화성 서부권역 주민들은 응급의료 서비스 및 소아 진료에 대한 접근성을 높여 지역 내 의료격차 해소에 역할을 할 것으로 시는 기대했다.

시는 종합병원이 조속히 개원할 수 있도록 행정절차 및 개설 인허가를 위한 실무적인 지원을 제공하고 관련 부처 및 기관과의 협력을 강화한다는 방침이다.

정명근 화성시장은 "봉담지역 종합병원 개설은 의료 취약지역 주민들에게 신속한 의료 서비스를 제공하고, 소아진료 환경을 크게 개선하는 전환점이 될 것"이라며 "신속하고 투명한 절차로 시민이 체감할 수 있는 의료 인프라를 마련하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>