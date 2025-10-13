카카오뱅크, '우리아이통장'·'우리아이적금' 10만 명 돌파

일평균 4000명 신규 이용 …높은 편의성·메시지 기능 바탕으로 인기

이용자 4명 중 1명은 가족과 동시 참여



카카오뱅크는 '우리아이통장'과 '우리아이적금'의 이용자 수가 10만 명을 돌파했다고 13일 밝혔다.

카카오뱅크는 지난달 15일 부모가 미성년 자녀 명의로 개설 가능한 '우리아이통장'과 '우리아이적금'을 선보인 후 하루 평균 4000명의 고객이 꾸준히 찾아와 빠른 속도로 10만 명을 넘어섰다.

편리한 가입 절차와 부모가 함께 참여해 자녀 계좌를 관리할 수 있는 기능이 큰 호응을 얻고 있다. 아버지가 '우리아이통장'을 개설하면 어머니에게 초대 링크를 보내 함께 자녀 계좌에 참여할 수 있으며, 자녀가 본인 명의의 휴대폰을 가지고 있다면 직접 계좌를 확인하는 것도 가능하다. 실제로 이용자 4명 중 1명은 가족과 함께 이 서비스를 사용 중인 것으로 나타났다.

입출금 시 남길 수 있는 메시지 기능은 소셜미디어(SNS)를 중심으로 좋은 반응을 얻고 있다. 부모가 "첫 걸음마 한 날" "첫 번째 세뱃돈" 같은 메시지와 이모지를 남기면 자녀가 이를 확인하고 '좋아요'로 반응할 수 있다. 실제로 명절 연휴 기간에는 "삼촌 추석 세뱃돈" "할머니 감사해요" 등 고객들이 남긴 메시지가 SNS에 회자되기도 했다. 일부 고객은 자녀의 성장 기록을 남기기 위해 매일 소액 저축을 활용하는 등 다양한 방식으로 서비스를 즐기고 있는 것으로 나타났다.

또한, '우리아이통장' 가입 고객 2명 중 1명은 '우리아이적금'도 함께 가입했다. '우리아이적금'은 기본금리 연 3%에 자동이체를 설정하면 추가 4%포인트를 더해 최고 연 7%의 금리를 받을 수 있다.

출시 기념으로 진행 중인 '우리아이 사랑 먹이기' 이벤트도 인기다. 간단한 미션 참여를 통해 점수를 획득하면 최대 1만 2000원의 캐시백을 '우리아이통장'으로 받을 수 있어 재미와 혜택을 누릴 수 있다.

카카오뱅크는 "부모가 자녀의 금융자산을 함께 관리하고, 동시에 자녀에게 사랑과 추억을 전할 수 있도록 기획한 부분이 큰 인기를 얻고 있는 것 같다"며 "앞으로도 다양한 연령층에 맞춰 편리한 금융 서비스를 선보일 계획"이라고 말했다.





