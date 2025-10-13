두산에너빌리티, 가스터빈 첫 수출…美 데이터센터에 2기 공급

미국 자회사와 '애프터 서비스' 시너지도

미주 시장 본격 공략…AI 전력 수요 대응

두산에너빌리티가 '가스터빈 종주국'인 미국 시장에 국산 가스터빈을 공급한다. 수출은 이번이 처음이다.

두산에너빌리티는 13일 미국의 대형 정보기술(IT) 기업과 380㎿급 대형 가스터빈 2기 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 내년 말까지 미국 현지에 가스터빈을 인도할 계획이다. 이로써 두산은 국내 개발 기술로 제작한 가스터빈의 첫 해외 수출 실적을 확보했다.

두산에너빌리티는 2019년 국내 산학연 협력으로 발전용 대형 가스터빈 국산화에 성공해 세계 다섯 번째로 독자 기술을 확보했다. 이후 김포 열병합발전소에서 1만5000시간 이상 실증 운전을 마쳤다. 이번 계약을 포함해 지금까지 총 8기의 가스터빈 공급계약을 체결하며 사업 영역을 확대하고 있다.

이번 수주는 인공지능(AI) 확산에 따른 데이터센터 전력 수요 급증이 배경으로 꼽힌다. 최근 전 세계적으로 대형 데이터센터들이 기존 전력망만으로는 전력 수요를 충당하기 어려워 자체 발전 설비를 찾는 추세다. 두산에너빌리티는 이 같은 글로벌 수요 변화에 맞춰 자사 가스터빈 모델을 중심으로 시장 공략을 강화하고 있다.

또 이번 계약에는 두산에너빌리티의 미국 자회사 '두산 터보 머시너리 서비스(DTS)'의 역할도 컸다는 분석이다. DTS는 휴스턴에 기반을 둔 가스터빈 서비스 전문 회사로, 향후 미국 시장 내 설치·정비·유지보수 등 전 주기 서비스를 담당하게 된다. 두산은 DTS를 거점으로 미주 지역 전력·산업용 가스터빈 서비스 시장 진출을 본격화할 방침이다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스 비즈니스그룹장은 "이번 계약은 한국이 가스터빈 수입국에서 수출국으로 전환하는 역사적 순간"이라며 "품질과 납기를 철저히 지켜 신뢰를 쌓고 미국을 비롯한 글로벌 시장 공략을 강화하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



