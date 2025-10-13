장동혁 국민의힘 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 장동혁 "오늘부터 국정감사 시작...민생 싸움터라고 생각"
2025년 10월 13일(월)
장동혁 국민의힘 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
트럼프 "美, 中 도우려는 것…다 잘될 것"‥미·중 담판 파국 우려 진화
"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠
사라진 김정은 딸 '주애'…한 달 넘게 자취 감추고 北 80주년 열병식도 불참
"이해하면 무서운 사진"…쓰레기통서 '우수수' 쏟아져 나온 외국인 여권
"교대 졸업하면 선생님 해야 하잖아요"…자퇴 택하는 명문교대 학생들
"트럼프, 세계 평화 위해 일해"…노벨평화상 마차도, 거듭 감사 전해
1시간 턱걸이 '733개'…세계 신기록 호주 女 경찰관
주말 해변 지나다 날벼락…美 헌팅턴비치 헬기 추락 사고
톰 크루즈, 네 번째 결혼도 '미션 임파서블'…"우주 결혼식 검토 중"
"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관
'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래