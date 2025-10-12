[내일날씨] 전국 흐리고 가끔 비…강원 영동 50~100㎜

13일 전국이 대체로 흐리고 가끔 비가 내리겠다.

중부 지방과 경북 북부 동해안·북동 산지에는 가끔 비가 내리겠고 경북 중·북부는 오전부터, 그 밖의 남부 지방은 오후부터 가끔 비가 내리겠다. 제주도는 아침과 오후 사이 빗방울이 떨어지겠다.

강원 영동, 일부 남부 지방, 제주도 등은 14일 밤까지 비가 이어지겠다.

13일 오후~14일 새벽 강원 영동 중·남부는 시간당 10∼20㎜의 강한 비가 내리겠다.

예상 강수량은 강원 영동 50∼100㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 경기 남부, 강원 영서, 충청권, 전북 20∼70㎜, 경상권 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 서울·인천·경기 북부, 광주·전남 10∼50㎜, 제주도 5∼40㎜, 서해5도 5∼20㎜다.

아침 최저기온은 14∼21도, 낮 최고기온은 15∼27도를 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.





