[내일날씨] 전국 흐리고 가끔 비…강원 영동 50~100㎜

이기민기자

입력2025.10.12 20:27

13일 전국이 대체로 흐리고 가끔 비가 내리겠다.


중부 지방과 경북 북부 동해안·북동 산지에는 가끔 비가 내리겠고 경북 중·북부는 오전부터, 그 밖의 남부 지방은 오후부터 가끔 비가 내리겠다. 제주도는 아침과 오후 사이 빗방울이 떨어지겠다.

강원 영동, 일부 남부 지방, 제주도 등은 14일 밤까지 비가 이어지겠다.


13일 오후~14일 새벽 강원 영동 중·남부는 시간당 10∼20㎜의 강한 비가 내리겠다.


예상 강수량은 강원 영동 50∼100㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 경기 남부, 강원 영서, 충청권, 전북 20∼70㎜, 경상권 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 서울·인천·경기 북부, 광주·전남 10∼50㎜, 제주도 5∼40㎜, 서해5도 5∼20㎜다.

서울을 비롯한 전국적으로 비가 내리고 있는 가운데 19일 서울 세종대로에 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 기상청은 이날 밤부터 내일 새벽까지 많은 비가 내릴것으로 예보했다. 2025.9.19 조용준 기자

서울을 비롯한 전국적으로 비가 내리고 있는 가운데 19일 서울 세종대로에 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 기상청은 이날 밤부터 내일 새벽까지 많은 비가 내릴것으로 예보했다. 2025.9.19 조용준 기자

아침 최저기온은 14∼21도, 낮 최고기온은 15∼27도를 보이겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

