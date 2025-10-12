당정대 "이번주 부동산 대책 발표…서울·경기 동향 논의"

당정대 "부동산시장 상황 엄중 모니터링"

기업인 국정감사 증인출석 최소화도 검토

당정대(더불어민주당·정부·대통령실)는 이번 주 내 부동산 가격 안정을 위한 대책을 함께 마련해 발표하기로 했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오후 국회에서 고위당정협의회 결과 브리핑을 갖고 "당정은 최근 서울 및 경기도 일부 지역의 주택시장 동향을 논의했으며 시장 상황을 엄중하게 모니터링해야 할 필요성에 대한 인식을 공유했다"고 밝혔다.

또한 주택 시장 안정을 위한 근본적·종합적 대책이 필요하다는 데 당정대가 공감대를 형성했다고 부연했다.

박 수석 대변인은 이어 "주택시장 불안은 서민 주거 안정을 해치고 가계 부담 증가, 소비 위축 등으로 경제 전반의 활력을 저해할 수 있는 국가적 현안인 만큼 당정이 높은 경계감을 갖고 상황을 예의주시하면서 현안 해결을 위해 머리를 맞대기로 했다"고 소개했다.

'부동산 대책은 어디에 초점을 맞추고 있냐'는 기자의 질문에 박 수석대변인은 언급을 삼가면서도 "정부가 이번 주 내에 적절한 시간에 발표할 것으로 정해졌다"고 답했다.

부동산 시장 안팎에서는 현재 토지거래허가구역으로 지정된 서울 강남 3구, 용산구 이외에 마포구와 성동구, 경기 성남 분당구 등을 추가 규제지역으로 확대하거나 주택담보대출 한도를 6·27대책 때 정한 6억원보다 더 하향 조정하는 방안 등이 포함될 가능성이 있다고 보고 있다.

이달 13일 시작되는 국정감사에 대한 논의도 이뤄졌다. 박 수석대변인은 "기업이 관세 대응 회복과 성장에 효과적으로 대응할 수 있도록 기업인의 증인 출석을 최소화할 수 있도록 한 당의 역할을 평가했다"며 "기업의 출석이 꼭 필요한 경우에도 최고경영자(CEO) 대신 실무자가 출석해도 되는 경우가 더 있는지 면밀히 살펴보기로 했다"고 설명했다.

한편, 이날 서울 종로구 총리 공관에서 열린 고위당정협의회에는 김민석 국무총리, 민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표, 강훈식 대통령 비서실장 등이 참석했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>