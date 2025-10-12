경찰, '코리안데스크 설치·합동작전' 캄보디아 범죄 총력 대응

23일 캄보디아 경찰과 코리안데스크 설치 MOU

인터폴·아세안 국가·일본과 국제공조 협의체도 추진

캄보디아에서 한국인 대상 취업 사기를 통한 납치·감금·고문 등 범죄가 잇따르면서 경찰이 현지 수사 역량 강화를 통한 총력 대응을 추진한다.

경찰청은 오는 23일 서울 여의도 콘래드호텔에서 캄보디아 경찰과 양자 회담을 열고 '코리안 데스크' 설치를 위한 업무협약(MOU) 체결과 경찰관 파견 등을 논의한다고 12일 밝혔다.

현재 주캄보디아 한국대사관 인력 15명 가운데 사건·사고를 경찰 인력은 주재관 1명, 협력관 2명 등 3명이다. 이 때문에 증가하는 한국인 대상 범죄에 대응하기에 역부족이라는 지적이라서 해외 경찰에 직접 파견을 가 한인 대상 범죄를 전담하는 '코리안 데스크'의 필요성이 대두됐다.

한인 살인사건 피해자가 가장 많은 필리핀에 2012년 처음 만들어져 3명이 활동 중이고, 태국 경찰에도 한국 경찰관 2명이 파견돼있다.

경찰 관계자는 "코리안 데스크가 상대국 경찰과 함께 근무하면서 협력을 더 원활하게 만들 것이라는 기대가 있다"며 "상대국이 얼마나 한인 사건을 신경 쓰느냐가 제일 중요하다"고 설명했다.

또한 캄보디아 내 범죄조직이 다국적 범죄자로 구성된 점을 고려해 국제 공조도 강화하기로 했다. 실제로 지난 8월 한국인 대학생 A씨를 캄보디아 깜폿주 보꼬산 일대에서 살해한 혐의를 받는 3명 모두 중국인이다.

특히 올해 안에 인터폴(국제형사경찰기구)과 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 10개국, 중국과 일본 등이 참여하는 '국제공조 협의체'를 만들 계획이다. 한국과 아세안 국가 간 납치·감금·온라인 사기 등 초국경 범죄 합동작전을 전개하겠다는 취지다.

경찰은 또 외교부·행정안전부 등 관계부처와의 협력을 통해 한인 대상 범죄가 빈발하는 지역에 경찰 영사를 확대 배치하고, 국제 공조 수사 인력을 30명 보강할 계획이다.

A씨의 시신을 현지 공동부검 후 신속하게 인도하기 위한 협의도 진행될 예정이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 "캄보디아 내 한국인 대상 범죄로부터 우리 국민의 생명과 안전을 지키고 불안감을 해소하기 위해 경찰의 국제공조 역량을 총동원할 것"이라고 강조했다.

유 직무대행은 13일 오후 3시 캄보디아 내 한국인 대상 범죄 대응 및 국제공조 강화 방안 회의를 주재한다. 이에 앞선 오후 2시에는 경찰청 국제협력관과 중국·동남아 지역 경찰 영사 15명의 긴급 화상회의도 열린다.





