본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

동정

오세훈, 2025서울달리기 참가…11㎞코스 완주

이기민기자

입력2025.10.12 16:27

시계아이콘00분 19초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오 시장 "'서울체력 100 프로그램' 참여해달라"

오세훈 서울시장이 12일 서울의 명소를 지나는 '2025 서울달리기 (SEOUL RACE)'에 참가했다.


오 시장은 이날 오전 8시 청계광장 앞 세종대로에서 출발해 종로~동대문~숭례문~청계천 등을 달리는 2025 서울달리기에 참석해 시민들과 함께 11㎞ 코스를 완주했다.

23회째를 맞이한 서울달리기는 올해는 1만2800여명이 참가한 가운데 하프 코스(청계광장~동대문역~숭례문~DDP~무교로), 11㎞ 코스(청계광장~동대문역~숭례문~무교로)가 운영됐다.


오 시장은 "서울을 이 세상에서 가장 건강한 도시로 만들기 위해 여러 가지 정책을 추진하고 있다"며 "손목닥터9988에 이어 시민 누구나 체력을 검증하고 목표 체력등급을 달성해 나가는 '서울체력 100 프로그램'이 새롭게 시작되니 많이 참여하셔서 더 건강하고, 더 활기찬 도시를 함께 만들어 나가자"고 요청했다.

오세훈, 2025서울달리기 참가…11㎞코스 완주
AD
원본보기 아이콘




이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"교대 졸업하면 선생님 해야 하잖아요"…자퇴 택하는 명문교대 학생들 "교대 졸업하면 선생님 해야 하잖아요"…자퇴 택하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 최대 '金장신구' 구매…금값 뛰자 주머니 두둑해진 '이 나라'

1시간 턱걸이 '733개'…세계 신기록 호주 女 경찰관

주말 해변 지나다 날벼락…美 헌팅턴비치 헬기 추락 사고

톰 크루즈, 네 번째 결혼도 '미션 임파서블'…"우주 결혼식 검토 중"

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'안정적 삶' 美뉴욕 싱글족 연봉은 '2.6억'…3억 넘는 1위 도시는?

北80주년 열병식서 사라진 김정은 딸 '주애'

새로운 이슈 보기