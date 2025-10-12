본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중기부, 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 모집

이서희기자

입력2025.10.12 12:00

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전통시장 육성 등 4개 사업 분야
내달 7일까지 신청

중소벤처기업부가 '2026년도 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업'에 참여할 대상을 모집한다고 12일 밝혔다.

중소벤처기업부 제공

중소벤처기업부 제공

AD
원본보기 아이콘

전통시장 및 상점가 활성화 지원사업은 전통시장 육성(문화관광형시장)·시장경영지원(舊 시장경영패키지)·지역상품전시회·전국우수시장박람회 개최지 등 총 4개 사업에 대해 모집한다. 모집 기간은 13일부터 내달 7일까지다.


이중 문화관광형시장은 신청 단계에서 자가 진단을 통해 문화거점형·관광연계형·로컬커뮤니티형·특산품연계형 등 4가지 유형으로 분류하고 맞춤형 전략을 수립할 수 있도록 개선했다. 또 우수한 시장이 선발에서 배제되지 않도록 온누리상품권 가맹률의 신청요건을 완화했다.

시장경영지원은 지난해와 달리 ▲역량 강화(경영 자문·상인교육) ▲인력지원(시장 매니저·배송 매니저) 등 4개 사업 분야로 개편해 전통시장 및 상점가의 지속 가능한 성장 기반 조성에 중점을 두고 운영할 계획이다. 연간 총 362곳 내외의 시장과 상점가를 지원한다.


보다 자세한 내용은 중기부와 소상공인시장진흥공단 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

5G 쓰면 1만원 더 아끼는데…LTE 요금제 가입 막고 입 다문 통신사 5G 쓰면 1만원 더 아끼는데…LTE 요금제 가입 막고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 최대 '金장신구' 구매…금값 뛰자 주머니 두둑해진 '이 나라'

톰 크루즈, 네 번째 결혼도 '미션 임파서블'…"우주 결혼식 검토 중"

전 세계 전자담배 이용자 1억명…성인 5명 중 1명 '흡연'

'조상님과 가장 가까워지는 날'…추분이 공휴일인 이유

'기생충 시상자' 美배우 '다이앤 키튼' 별세…향년 79세

北80주년 열병식서 사라진 김정은 딸 '주애'

발행 23년째 로또, 한해 3조원 팔린다…1등 최고액 407억

새로운 이슈 보기