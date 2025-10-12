발행 23년째 로또, 한해 3조원 팔린다…1등 최고액 407억

2002~2024년 연평균 로또 판매액 3조4415억원

올해 발행된 지 23년째를 맞은 '로또 6/45' 복권의 연평균 판매액이 3조원을 넘어섰다.

12일 국회 기획재정위원회 소속 박대출 국민의힘 의원이 기획재정부 복권위원회로부터 받은 자료에 따르면 2002~2024년 연평균 로또 판매액은 3조 4415억 원으로 집계됐다.

로또 6/45는 1~45번 중 6개를 무작위로 추첨하는 방식인데, 1등 당첨 확률은 약 814만 5060분의 1로 알려졌다.

로또. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

로또 6/45는 지난 2002년 처음 판매됐다. 당시 판매액은 208억 원에 그쳤지만, 이듬해인 2003년에는 판매액이 3조 8242억 원으로 급증했다.

지난해에는 5조9562억원이 팔려나갔다. 2002년부터 지난해까지 연평균 판매액은 3조4415억원에 달한다. 이 기간 1등 평균 당첨금은 97억8000만원이다.

최고 당첨금은 2003년 4월 407억2300만원이다. 1등 당첨금이 가장 적었던 해는 2013년 5월 4억1000만원이다.

이밖에 지난 5년간 연도별 1등 평균 당첨자 수는 2020년 10명, 2021년 11명, 2022년 13명, 2023년 12명, 지난해 15명 등이다.

평균 당첨금액은 2020년 21억 5000만 원, 2021년 21억 8000만 원, 2022년 19억 8000만 원, 2023년 21억 1000만 원, 2024년 18억 6000만 원 등이다.

로또 당첨금의 경우 200만원 이하는 전액 비과세다. 200만원~3억원 이하는 22%의 세금이 붙는다. 3억원을 초과하는 금액은 소득세 30%에 주민세 3%를 더해 총 33%의 세금을 뗀다.

로또 판매액의 50%는 당첨금으로 활용되며, 나머지는 사업비 및 복권기금 등 정부 사업으로 사용된다. 임대주택 건설 등 저소득층 주거 안정 지원, 장애인·불우청소년 등 소외계층 복지사업에 쓰이고, 과학기술진흥기금, 중소기업창업·진흥기금 등 10개 법정배분기관에 배분된다.

한편, 11일 제 1193회 동행복권 로또 추첨 결과 '6, 9, 16, 19, 24, 28'이 1등 당첨 번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 '17'이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>