최태원 회장, APEC 앞두고 방중…CCPIT·상하이 당서기 면담

최태원, 중국 찾아 허리펑 부총리 만나

'CEO 서밋' 참여 당부 "양국 기업협력 강화 계기 되길"

경제 협력 외교 행보

최태원 SK그룹 회장이자 대한상공회의소 회장이 오는 28일 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋을 앞두고 중국을 방문, 행사의 성공적 개최와 한중 경제협력 강화를 위한 외교 행보에 나섰다.

10일 최태원 회장(왼쪽)은 베이징에서 런홍빈 CCPIT(중국국제무역촉진위원회) 회장을 만나 양국 경제협력의 현황을 돌아보고, 기업 간 교류 확대 등 민간 차원의 협력 방안에 대해 의견을 교환했다.

대한상의에 따르면 최 회장은 지난 10일부터 12일까지 베이징과 상하이를 잇달아 방문해 중국 정부와 경제계 인사들을 만나 행사 협조를 요청했다. 이번 방문은 차기 APEC 의장국인 중국의 관심과 지원을 확보하고, CEO 서밋을 계기로 양국 경제 협력을 한층 내실 있게 발전시키기 위한 목적이다.

최 회장은 10일 베이징에서 허리펑 중국 국무원 부총리, 런홍빈 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 회장 등을 만나 양국 경제협력 현황을 점검하고 민간 기업 간 교류 확대 방안을 논의했다. CCPIT는 올해 APEC CEO 서밋에 약 100명의 대규모 기업 대표단을 이끌고 참가할 예정이며, 내년 행사 주관기관이기도 하다.

최 회장은 "CCPIT는 중국 내에서 가장 영향력 있는 무역·투자 촉진 기관으로, 오랜 기간 한중 경제 협력에 중요한 역할을 해왔다"며 "이번 CEO 서밋이 인공지능(AI)·반도체·탄소중립·에너지전환·글로벌 공급망 등 핵심 의제를 다루는 만큼 양국 기업이 실질적인 협력을 강화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이어 11~12일에는 상하이로 이동해 천지닝 상하이 당서기와 면담하고, 제37회 상하이 시장 국제 기업가 자문회의(IBLAC)에도 참석했다. IBLAC는 전 세계 주요 기업 CEO와 상하이 시 지도부가 한자리에 모여 금융·제조·물류 등 글로벌 산업 현안을 논의하는 교류의 장으로, 올해 행사에서도 최 회장은 각국 기업인들에게 경주 APEC CEO 서밋에 대한 관심과 참여를 당부했다.

윤철민 대한상의 국제통상본부장은 "APEC CEO 서밋의 성공적 개최를 위해 핵심 파트너 국가인 중국의 협조가 필수적"이라며 "이번 방문이 양국 간 경제 협력의 폭을 넓히는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

올해 APEC 정상회의는 오는 31일부터 11월 1일까지 경북 경주에서 열리며, CEO 서밋은 28일부터 나흘간 진행된다. 올해 서밋의 주제는 '3B(Beyond, Business, Bridge)'로, 국경과 산업의 경계를 넘어 혁신적 기업 활동을 통해 새로운 협력의 다리를 놓자는 의미를 담고 있다.





김희윤 기자



