국방·로봇 기술혁신 주제 '제10회 대전혁신기술교류회' 개최

국방·로봇 산업 동향 논의

대한민국 국방·로봇 산업의 미래를 그리는 기술교류의 장이 마련된다.

대전시가 오는 14일 대전 신세계 엑스포타워 20층 유니콘 라운지에서 '제10회 대전혁신기술교류회(DITEC)'를 개최한다.

이번 교류회는 'Defense & Robotics, 대전이 주도하는 국방·로봇 기술혁신'이라는 주제로 대전시 6대 전략산업인 국방과 로봇 산업에 대해 논의한다.

1부 발표 세션은 한국무기체계안전협회 이기호 이사가 현재 국방 R&D 동향과 중소기업의 국방시장 진출을 위한 정책과 사례에 대해 발표한다.

이어 ㈜시정 채신태 대표가 영상기반 인공지능으로 공군 활주로에 이용 가능한 AI 솔루션을 개발한 사례를 발표하고, ㈜로엔서지컬 양운제 이사가 의료분야 로봇의 기술사업화와 전망에 대해 발표한다.

2부는 1부 내용을 바탕으로 발표자와 참여자가 함께하는 패널토론을 진행한다.

최원혁 대전시 기업지원국장은 "대전은 방위사업청과 국방과학연구소가 위치한 대한민국 국방 산업의 중심이고, 국내 대표 로봇 기업인 레인보우 로보틱스를 필두로 로봇 산업 분야 혁신이 활발히 이어지는 곳"이라며 "국방 및 로봇 분야에 관심이 있는 분이 이번 교류회에 참석하여 국방·로봇 산업 동향에 대한 정보를 많이 얻어가길 바란다"고 말했다.

행사는 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 참가 신청은 네이버폼 또는 포스터 상단 QR코드를 통해 가능하다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



