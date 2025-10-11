본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

이준배 국민의힘 세종시당 위원장 "내년 지방선거, 당심이 공천의 기준 될 것"

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.11 23:48

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
국민의힘 소속 전국 시·도당 위원장. /사진= 이준배 위원장 페이스북

국민의힘 소속 전국 시·도당 위원장. /사진= 이준배 위원장 페이스북

AD
원본보기 아이콘

장동혁 국민의힘 대표가 당심이 없다면 공천도 없다고 발언한 데 대해 이준배 세종시당 위원장이 자신의 페이스북을 통해 "이 발언에 깊이 공감한다"고 밝혔다.


국민의힘이 내년에 치러질 전국동시지방선거를 앞두고 10일 전국 시·도당위원장 간담회를 개최했다. 간담회 주제는 "민심을 듣다, 민심을 담다."로 당심을 우선으로 후보자를 공천하고, 주권자로부터 선택받아 선출된 이후 민심을 듣겠다는 취지로 읽힌다.

대의민주주의를 기반으로 하는 정당·정치 시스템이라서다.


이 위원장은 "(장 대표의 발언) 그 속에는 한층 더 강한 메시지가 담겨 있었다"며 "내년 지방선거 공천의 기준은 단 하나, 바로 당심"이라고 해석했다.


이어 "장 대표는 당심 없는 자, 공천 없다. 현역 단체장이라 해도, 광역·기초의원이라 해도, 아무리 유능하고 화려한 이력의 소유자라 해도 당심이 없다면 공천받을 자격이 없다는 것이 장 대표가 밝힌 확고한 원칙이었다"고 부연했다.

이 위원장은 "공천은 단순한 능력의 문제가 아니라 그보다 먼저 당에 대한 충심과 신뢰, 헌신의 문제다"라며 "간담회를 통해 공천의 방향이 명확해 진 만큼, 누구에게나 공정하게 적용되는 원칙, 그 누구도 예외가 없는 기준. 그것이 바로 당심 중심의 공천, 정당정치의 기본질서다"라고 했다.


그러면서 곧 시작될 당무감사를 통해 그 원칙이 확인될 것이고, 공천의 문은 오직 당심으로만 열릴 것이라고 했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가만히 있으면 바보 취급" 작년보다 300배…돈 싸들고 우르르 몰려간 개미 "가만히 있으면 바보 취급" 작년보다 300배…돈 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

현직 경찰병원장, 추석연휴 음주운전 혐의 입건

1193회 로또 1등 16명…당첨금 각 17억1701만원

'이것' 물로 착각해서…캠핑장서 라면 먹다가 병원 실려가

도핑 걸리자 "키스 때문에"…베네수엘라 테니스 선수 4년 자격정지

만성 '이것' 가볍게 여기면 큰일…"심장병·우울증 동반"

"中 희토류 수출통제로 '칩 전쟁' 새 국면…반도체 병목 해소 시사"

美, 본토 군기지에 카타르 공군 시설 건설 허용

새로운 이슈 보기