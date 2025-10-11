본문 바로가기
美·中 긴장 고조에 빅테크 시총 하루새 1100조원 증발

최동현기자

입력2025.10.11 11:26

미국과 중국 간 '관세전쟁'이 재발할 것이란 우려에 미국 빅테크(거대 기술 기업) 시가총액이 하루 만에 1100조원 넘게 증발했다.


10일(현지시간) 뉴욕 증시에서 시가총액 1위 엔비디아는 전장 대비 4.85% 급락한 183.16달러에 장을 마쳤다. 시가총액이 이날 하루에만 2290억달러(약 327조원)가 줄었다.

美·中 긴장 고조에 빅테크 시총 하루새 1100조원 증발
테슬라는 5.06% 하락하며 시총이 710억달러 증발했다. 애플은 3.45% 내려 시총이 1310억달러 줄었었다.


시총 2위 마이크로소프트와 아마존도 주가가 각각 2.19%와 4.99% 하락했다. 구글과 메타 역시 1.95%, 3.85% 고꾸라졌다.


미 경제 매체 CNBC 방송은 이들 7개 빅테크의 시총이 이날 하루에만 7700억달러(1101조원) 증발했다고 보도했다.

빅테크의 주가 급락은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 중국의 희토류 수출 통제 조치에 맞서 다음달 1일부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 발표하는 등 미국과 중국 간 긴장이 커진 영향이다.


지난 4월에도 도널드 트럼프 대통령이 주요 교역국을 상대로 상호관세 부과 방안을 발표하자 빅테크 시총이 1조달러 이상 증발했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
