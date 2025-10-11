본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

워싱턴에 개선문 들어서나…美 독립 250주년 기념해 설립 검토

최동현기자

입력2025.10.11 11:02

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 수도 워싱턴DC에 프랑스 파리의 개선문과 비슷한 건축물을 짓는 방안을 검토중이라는 보도가 나왔다.


워싱턴포스트(WP)는 10일(현지시간) 백악관이 워싱턴DC에 개선문을 건설하는 방안을 검토 중이라고 전했다.

개선문이 들어설 후보 지역은 워싱턴 DC 도심의 관광 명소인 링컨 기념관과 버지니아주 알링턴 국립묘지 사이에 있는 회전교차로 '메모리얼 서클'이다. 현재 이 지역은 원을 그리며 이어지는 도로 안쪽의 넓은 공간이 비어 있는 상태다.


워싱턴DC에 세워질 개선문 설계 이미지. 해리슨디자인의 nicolas.leo.charbonneau 인스타그램 캡처

워싱턴DC에 세워질 개선문 설계 이미지. 해리슨디자인의 nicolas.leo.charbonneau 인스타그램 캡처

AD
원본보기 아이콘

개선문 건설 아이디어는 지난해 건축 평론가 케이츠비 리가 처음 제안한 것으로 알려졌다. 그는 올해 초 "워싱턴DC는 주요 서방 국가 수도 중 유일하게 개선문이 없는 도시"라는 글을 발표하기도 했다.


이후 트럼프 행정부의 건축 자문을 맡은 저스틴 슈보가 백악관에 개선문 아이디어를 설명했고, 트럼프 대통령도 긍정적인 반응을 보인 것으로 전해졌다. 최근 공개된 트럼프 대통령 집무실 사진에는 책상 위에 개선문 모형이 놓여있어 개선문 건설 가능성이 커지고 있다.

이와 관련해 워싱턴DC에 본사를 둔 해리슨디자인은 지난달 소셜미디어에 개선문의 설계 이미지를 공개하기도 했다. 당초 백악관은 내년 독립 250주년을 기념하기 위해 연방 정부가 소유한 해당 부지에 개선문을 한시적으로 설치할 계획이었다. 하지만 최근 영구적 기념물로 건설하는 방향을 정한 것으로 알려졌다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가만히 있으면 바보 취급" 작년보다 300배…돈 싸들고 우르르 몰려간 개미 "가만히 있으면 바보 취급" 작년보다 300배…돈 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

위기의 베를린 평화의 소녀상…"14일까지 안 옮기면 강제철거"

하루 휴가 내면 열흘 쉰다…다음 황금 연휴는 3년 뒤

月매출 1억 고깃집 사장님, 통장에 얼마 들어올까?

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

빵 하나 집었다가 '깜짝'…'빵플레이션'에 제과점들 "우린 울어요"

워싱턴에 개선문 들어서나…美 독립 250주년 기념해 설립 검토

새로운 이슈 보기