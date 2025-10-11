'노벨평화상 불발' 트럼프 "마차도가 나 줘도 이상하지 않다" 내년 기대도

"수백만 생명 구했다"며 수상 자격 강조

이스라엘·하마스 휴전 등 성과 자찬

도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 노벨평화상 수상이 불발된 것에 대해 실망을 표하기보다는 내년 수상 가능성에 대한 기대를 드러냈다.

도널드 트럼프 대통령이 백악관 사우스론을 걸으며 기자들과 대화하고 있다. UPI연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 10일(현지시간) 백악관에서 노벨평화상과 관련한 질문을 받고 "우리가 이룬 성과를 보면 나를 선정했어야 했다는 말들이 있다"고 운을 뗐다. 이어 "하지만 나는 수백만 명의 생명을 구했기 때문에 그걸로도 만족한다"고 답했다.

그는 또 "이번 수상은 2024년에 한 일을 평가한 결과일 수도 있다"며 "그 시기엔 내가 선거에 나서고 있었다"고 언급했다. 이는 자신이 본격적으로 대통령직을 수행한 것은 2025년이므로, 노벨상 수상에서 배제된 것은 시기상의 문제였다는 해석으로 읽힌다.

트럼프 대통령은 특히 자신이 중재해온 다양한 분쟁 해결 사례를 강조했다. 그는 최근 성사된 이스라엘과 하마스 간의 휴전 포함, "총 8건의 전쟁을 평화적으로 종식시켰다"고 주장하며, 노벨상 후보로서 자격이 충분하다고 말했다.

올해 노벨평화상을 수상한 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

흥미로운 일화도 공개됐다. 올해 노벨평화상을 수상한 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 트럼프 대통령에게 전화를 걸어 "당신을 기리는 마음으로 이 상을 받는다. 당신이 받을 자격이 있다"고 전했다는 것이다. 이에 트럼프는 "그녀는 매우 친절한 사람이었다. 나는 '그럼 나한테 상을 달라'고 하진 않았지만, 그녀가 주었어도 이상하지 않았을 것"이라며 웃어 보였다.

이날 트럼프는 노벨상 외에도 국내 정책 성과를 부각하는 데 집중했다. 그는 다국적 제약사 아스트라제네카와 맺은 약값 인하 합의 내용을 발표하며, "앞으로 이 회사는 모든 약품을 미국 내 저소득층 의료보험 프로그램인 메디케이드에 최저 가격으로 공급할 것"이라고 밝혔다.

여기서 언급된 '최혜국대우(MFN) 가격'은 제약사가 미국 이외의 선진국에 제공하는 가격 중 가장 낮은 수준을 의미한다. 트럼프 대통령은 또 아스트라제네카가 향후 5년간 미국에 500억 달러를 투자하고, 그 대가로 3년간 관세 혜택을 받게 됐다고 설명했다.

이는 지난달 말 화이자와의 약값 합의에 이은 두 번째 성과 발표다. 당시 트럼프는 "모든 신약을 최혜국 가격에 공급하겠다"는 약속을 끌어낸 바 있다.

트럼프는 과거 여러 차례 "노벨상은 정치적으로 편향돼 있다"며 수상 기준에 불만을 드러내 왔다. 특히 버락 오바마 전 대통령의 수상에 대해 "그보다 내가 더 자격 있다"고 공공연히 비판하기도 했다. NBC 뉴스는 트럼프가 2024년 하반기부터 노벨상 관련 발언을 여러 차례 반복했으며, 참모들 역시 "트럼프 대통령은 평화 중재에 있어 세계적으로 인정받을 성과를 냈다고 믿고 있다"고 전했다.

결국 트럼프의 시선은 내년을 향하게 됐다. 그는 "공정하게 평가받을 날이 올 것"이라며 "진정한 평화를 이룬 사람이 상을 받는 게 맞다"고 덧붙였다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>