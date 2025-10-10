'요양원 심정지 2건 터지게 해달라'…부적절 SNS, 소방서에서 작성?

인천 남동소방서, 조사 착수

소방서에서 심정지 사건이나 화장실 출산 사건 등이 터지게 해 달라는 어처구니없는 글이 사회관계망서비스(SNS)에 올라와 소방당국이 경위 파악에 나섰다.

SNS에 올라온 글. SNS 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스는 10일 인천소방본부 등을 인용해 지난달 신원을 알 수 없는 개인 인스타그램 계정에 '요양원 심정지 2건 터지게 해주세요' 등의 문구가 담긴 사진이 올라왔다고 보도했다.

배경은 남동소방서 관할 구급센터로 추정되는 사무실이었다. 소방서 근무복을 입은 3명이 앉아 있는 모습과 함께 컴퓨터로 작성된 글을 촬영한 사진이었다.

사진에는 '00 오늘 15건 이상 나가게 해주세요', '요양원 심정지 2건 터지게 해주세요', '지하철 화장실 출산 1건 터지게 해주세요' 등 위급 상황을 바라는 듯한 문구와 함께 '하늘에 계신 모든 신들이여 부탁드립니다'라는 글이 적혀 있었다.

급성 심정지는 갑작스레 심장 기능이 중단되고, 혈액순환도 멈추는 응급 상황을 말한다. 적절한 후속 대처가 없으면 사망까지 이어질 수 있다.

게시자는 이 사진과 함께 '1팀 인계사항 ㅋㅎㅋㅎㅋㅎ'라며 조롱하는 듯한 표현까지 적어 올렸다. 해당 사진은 게시 당일 삭제된 것으로 알려졌다.

남동소방서 측은 지난달 국민신문고를 통해 이런 사실을 접수했다. 이후 구급대원 대체 인력으로 일하는 기간제 근로자가 부적절한 글을 작성한 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있다.

글쓴이와 SNS 게시자가 동일 인물인지는 아직 확인되지 않았다. 소방서 측은 현재 조사중인 사안이라 구체적인 내용을 밝히지 않았다.





