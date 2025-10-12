본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울산 중부소방서, 개인형 이동수단 배터리충전 안전수칙 준수 당부

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.12 09:00

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공동주택內 PM 배터리 충전 시 안전수칙 철저

울산 중부소방서는 최근 전동킥보드, 전기자전거 등 개인형 이동수단(PM, Personal Mobility)의 사용이 급증함에 따라 리튬 배터리 충전 과정에서 발생할 수 있는 화재 위험을 예방하기 위해 시민들의 각별한 주의를 당부했다.


리튬 배터리는 충전 과정에서 과열, 손상, 충격 등에 의해 화재나 폭발로 이어질 수 있어 안전수칙 준수가 무엇보다 중요하다.

특히 공동주택의 경우 다수의 세대가 생활하는 밀집 구조로 인해 화재 발생 시에 대형 인명·재산 피해로 이어질 수 있어 더욱 철저한 주의가 필요하다.


개인형 이동수단 충전 시 주요 안전수칙으로는 ▲제품에 맞는 정품 충전기 사용 ▲환기 잘 되는 장소에서 충전 ▲취침 중··외출 시 무인 충전 금지 ▲권장 충전 시간 준수와 완충 시 즉시 전원 차단 ▲충전 중 이상 발열·냄새·연기 발생 시 즉시 중단 ▲충격·침수·손상된 배터리 사용 금지 ▲가연성 물질 근처 충전 금지 ▲공동주택 복도, 계단, 비상구 등 피난통로에서 충전 금지 ▲세대 내 충전 시 난연성 소재 위에서 충전 ▲소화기 등 초기대응 장비 비치를 권장한다.


중부소방서 관계자는 "개인형 이동수단은 생활 속 이동 편의를 크게 높였지만, 공동주택 내 무분별한 충전 행위는 대형 화재로 이어질 수 있다"라며 "시민들께서는 반드시 안전수칙을 지켜 안전한 사용 문화를 만들어 달라"라고 강조했다.

개인형 이동수단 충전 시 주요 안전수칙.

개인형 이동수단 충전 시 주요 안전수칙.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

5G 쓰면 1만원 더 아끼는데…LTE 요금제 가입 막고 입 다문 통신사 5G 쓰면 1만원 더 아끼는데…LTE 요금제 가입 막고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조상님과 가장 가까워지는 날'…추분이 공휴일인 이유

현직 경찰병원장, 추석연휴 음주운전 혐의 입건

1193회 로또 1등 16명…당첨금 각 17억1701만원

'이것' 물로 착각해서…캠핑장서 라면 먹다가 병원 실려가

도핑 걸리자 "키스 때문에"…베네수엘라 테니스 선수 4년 자격정지

흔들리는 '트럼프 라운드'…상호관세, 대법원 문턱 넘을까

은행 '프랜차이즈론' 급감…2금융·대부업 내몰리는 자영업자④

새로운 이슈 보기