롯데손보, '국내여행 갈 땐 보험' 출시…전 지역 보장

보험료 2000원대

수술·식중독 입원비

주거지 도난 손해도

롯데손해보험은 국내 여행객을 위한 전용 보험 상품인 'CREW 국내여행 갈 땐 보험'을 출시했다고 10일 밝혔다.

국내 전 지역 여행을 보장하며, 만 0세부터 79세까지 누구나 가입할 수 있다.

여행 중 골절 진단, 수술, 깁스 상해 치료비와 식중독 등 입원 일당, 호텔 투숙 중 배상책임 사고 등을 보장한다.

여행 중 주거지 도난 피해에 대비한 보장과 골프 여행객을 위한 '골프 플랜'도 있다.

1인당 보험료는 2박3일 기준으로 1인 2000원이다.

롯데손보 관계자는 "국내를 여행하는 고객들이 마주할 수 있는 실제 위험 요소를 분석해 생활 속 보장을 강화한 상품"이라며 "안전하고 합리적인 국내 여행을 원하는 고객들에게 실질적인 도움이 될 수 있을 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



