본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

롯데손보, '국내여행 갈 땐 보험' 출시…전 지역 보장

문채석기자

입력2025.10.10 15:05

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보험료 2000원대
수술·식중독 입원비
주거지 도난 손해도

롯데손해보험은 국내 여행객을 위한 전용 보험 상품인 'CREW 국내여행 갈 땐 보험'을 출시했다고 10일 밝혔다.


롯데손보, '국내여행 갈 땐 보험' 출시…전 지역 보장
AD
원본보기 아이콘

국내 전 지역 여행을 보장하며, 만 0세부터 79세까지 누구나 가입할 수 있다.

여행 중 골절 진단, 수술, 깁스 상해 치료비와 식중독 등 입원 일당, 호텔 투숙 중 배상책임 사고 등을 보장한다.


여행 중 주거지 도난 피해에 대비한 보장과 골프 여행객을 위한 '골프 플랜'도 있다.


1인당 보험료는 2박3일 기준으로 1인 2000원이다.

롯데손보 관계자는 "국내를 여행하는 고객들이 마주할 수 있는 실제 위험 요소를 분석해 생활 속 보장을 강화한 상품"이라며 "안전하고 합리적인 국내 여행을 원하는 고객들에게 실질적인 도움이 될 수 있을 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"포근한 살냄새" 워너비 향수 샀는데 향이 왜 이래…환불 문의하니 '연락두절' "포근한 살냄새" 워너비 향수 샀는데 향이 왜 이래... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

현대차 공장에 싱가포르 MZ들 줄서는 이유

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

긴 연휴 복구 '총력전'…시스템 복구율 30.2%

새로운 이슈 보기