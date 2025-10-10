대통령실 모든 직원 소집한 강훈식 "유능한 정부·성공한 정부 만들자"

이재명 정부 출범 이후 첫 전 직원 조회

"당면하고 있는 상황도 만만하지 않아"

좀 더 유능하고 좋은 의사결정 조직으로 거듭나야

"대통령실 구성원이 공직기강 확립에 모범 돼 달라"

강훈식 비서실장이 10일 오전 용산 대통령실 대강당에서 이재명 정부 출범 이후 첫 대통령실 전 직원 조회를 개최해 직원들을 격려하고 당부를 전달했다고 대통령실이 밝혔다.

이번 조회는 정부 출범 이후 대통령실 직원의 헌신과 노력을 격려하면서 그간의 성과를 점검하고 복합위기에 당면한 상황에서 현안에 슬기롭게 현명하게 대응해 '유능한 정부, 성공한 정부'가 되기를 다짐하고자 개최됐다고 대통령실은 전했다.

강훈식 비서실장은 직원들에게 "인수위도 없이 출범한 우리 정부는 지난 4개월간 민생 회복과 경제 살리기부터 시작해 새로운 성장동력 창출, 비정상의 정상화, 각종 재난과 사건·사고에 대응하느라 정말 정신없이 숨 가쁘게 달려왔다"며 그간 고생한 대통령실 직원들에게 감사와 격려를 표했다.

이어 강 비서실장은 "현재 우리가 당면하고 있는 상황도 만만하지 않다"며 앞으로 대통령실이 좀 더 유능하고 좋은 의사결정을 내리는 조직으로 거듭날 수 있도록 실력과 창의성을 발휘하고, 대통령실 구성원 간에 서로 이해하고 존중하는 문화를 만드는 한편 대통령실 구성원 모두가 공직기강 확립에 모범이 돼 줄 것을 당부했다.

아울러 강 비서실장은 "이재명 정부가 '성공한 정부'가 될 수 있도록 '원팀'이 돼 나아가자"면서 대통령실 기관장으로서 "열심히 일하는 직원이 정당한 평가와 보상을 받을 수 있도록 하겠다"고 했다.





