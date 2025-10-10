마이다스그룹, 신입·경력 공채 마감 임박…12일까지 접수

자소서 없이 간편 지원, 최대 3개 직무 선택 가능

건설 공학 엔지니어링 소프트웨어 분야 세계 1위 '마이다스아이티'와 HR 솔루션 분야 국내 1위 '마이다스인' 등으로 구성된 마이다스그룹의 2025 하반기 대규모 공개 채용 접수가 10월 12일 마감된다.

이번 공개 채용은 2030년 미래 성장 동력 확보를 위해 2년 만에 대규모로 실시되는 것으로, 신입과 경력직을 동시에 모집한다. 특히 학력·학벌·자격증 등 스펙이 아닌 실제 직무 수행 역량과 성장 가능성을 중심으로 인재를 선발하기 위해 자소서 전형 없이 진행한다.

모집 분야는 ▲Infinity(자유직무) ▲Core(재무·경영지원·HRD 등) ▲Maker(개발·AI 및 LLM 서비스 개발·데이터 엔지니어링 등) ▲Frontier(국내외 영업·마케팅 등) 총 4개 분야 25개 직무다.

이 중에서 '자유직무'는 특정 직무를 정하지 않고 신입 지원자를 선발하여, 입사 후 교육 기간 동안 개인의 역량을 파악해 가장 적합한 직무에 배치하는 제도다. 또한 신입·경력 구분 없이 모든 지원자는 최대 3개 직무까지 중복 지원할 수 있어, 다양한 직무 선택의 기회를 얻을 수 있다.

전형은 ▲지원 접수(~10월 12일) ▲AI역량검사(역검) ▲커피챗 ▲합격자 발표 순으로 진행되며, 최종 합격자는 12월 입사 예정이다. 지원자는 인재 매칭 플랫폼 '잡다(JOBDA)'에서 AI역량검사를 최대 5회까지 실전과 동일하게 응시할 수 있으며, 사전에 응시해둔 결과를 제출하는 것도 가능하다.

마이다스그룹은 현재 140개국에 엔지니어링 솔루션을 수출하며 일본, 중국, 미국 등 11개 해외법인을 운영하고 있다. 또한 HR 통합 플랫폼 '에이치닷(H.)'을 통해 3,000여 개 기업과 기관에 HR 솔루션을 제공하는 글로벌 소프트웨어 기업으로, AI 혁신과 글로벌 확장을 통해 2030년 새로운 도약을 목표로 하고 있다.

아울러 마이다스그룹은 기술 핵심 인재 'TPI(Technical Positive Influencer)' 육성 프로그램과 전사 스터디 클럽 'TGC(Technical Growth Clubs)' 등을 통해 AI 역량을 강화하는 성장 문화를 조성하고 있다. 또한 5성급 호텔식 뷔페, 사내 카페·미용실·피트니스 센터, 신입사원 주거비 지원 등 차별화된 복지 혜택도 제공하고 있다.

'2025 하반기 마이다스 대규모 공개 채용' 지원 접수는 마이다스그룹 채용 홈페이지에서 10월 12일까지 진행된다.





