긴 연휴 끝, 회복에 투자할까요?… 롯데百 광복점, 두피케어부터 힐링까지

헤솔두피클리닉스, 프리미엄 두피·헤드스파 인기

긴 추석 연휴 끝, 이제는 피로 회복에 투자하세요.

연휴 이후 피로를 풀고자 하는 고객들이 늘어나면서 롯데백화점 광복점 아쿠아몰 4층 헤솔두피클리닉스가 인기를 끈다. 전문적인 두피·탈모 관리부터 프리미엄 힐링 스파까지 아우르는 토털케어 프로그램을 통해 부산을 찾는 국내외 고객에게 특별한 휴식과 K-뷰티를 선사하고 있는 것.

헤솔두피클리닉스는 건국대학교 박사 원장이 직접 진단·케어를 진행하는 전문 클리닉으로 ▲줄기세포 기반 두피 앰플 ▲ 맞춤형 홈케어솔루션 ▲프리미엄 바디·힐링 프로그램 등 최신 K-뷰티 트렌드를 반영한 다양한 프로그램을 운영한다. 모든 시술은 1:1 프라이빗 공간에서 이뤄져 고객이 안심하고 편안하게 이용할 수 있는 점도 차별화된 고객응대 마케팅이다.

남포동·광복동 등 부산 대표 관광 명소와 가까운 입지를 바탕으로 최근 늘어난 크루즈 여행객과 외국인 관광객들이 자주 찾는 K-뷰티 명소로 자리매김하고 있다. 지역민에겐 일상의 피로를 풀고 건강한 뷰티 라이프스타일을 누리는 공간으로 뜨고 있다.

백화점 측은 추석 연휴 이후 방문 고객을 대상으로 한정 프로모션을 진행한다. 단백질 관리 프로그램을 40% 할인된 가격에 이용할 수 있으며 10월 한달간 헤드스파 1+1 혜택을 제공한다. 이 외에도 다양한 패키지 프로그램을 선보여 합리적인 가격에 이용할 수 있다.

롯데백화점 광복점 아쿠아몰 양승혁 팀장은 "연휴 이후 피로 회복과 더불어 K-뷰티 체험에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "헤솔두피클리닉스는 부산을 대표하는 프리미엄 두피·헤드스파 공간으로 차별화된 뷰티·힐링 경험을 제공할 것"이라고 힘줬다.





