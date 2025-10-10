한은 "美 셧다운 장기화로 글로벌 리스크 증대"

한은, 추석 연휴기간 시장상황 점검

韓 세계국채지수 편입, 투자심리에 긍정적

한국은행은 추석 연휴 기간 글로벌 금융시장 동향과 관련해 미국 연방정부의 셧다운(예산안 처리 지연에 따른 일시 업무 중단) 등으로 글로벌 금융시장 불확실성이 다소 확대됐다고 평가했다.

유상대 한국은행 부총재 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

유상대 한은 부총재는 10일 오전 '시장상황 점검회의'를 열고 "연휴 중 국제금융시장은 대체로 안정적인 모습을 보였으나, 글로벌 리스크 요인은 다소 증대된 모습"이라고 밝혔다.

유 부총재는 "(연휴 기간) 국제금융시장에서는 미 연방정부 셧다운이 지속되는 가운데 일본 자민당 총재 선거결과, 프랑스 정치 혼란, 주요 테크기업 실적개선 전망 등에 영향을 받으며 주요 가격변수가 대체로 소폭 등락했다"고 말했다.

추석 연휴(3~9일) 동안 미국 국채금리는 2년물과 10년물이 각각 0.06%포인트 올랐다. 달러화(DXY)는 유로와 엔화 약세로 1.6% 상승했다. 미국 S&P500은 반도체 등 기술주 중심으로 상승해 0.3%, 나스닥은 0.8% 올랐다. 한국물의 경우 원화가 달러화 대비 약세(-1.6%, NDF 기준)를 보였으나, 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 0.24%포인트로 낮은 수준을 유지했다.

유 부총재는 "향후 미 관세정책 관련 불확실성, 연방준비제도(Fed) 금리인하 경로, 주요국 재정건전성 우려 등 대내외 불안 요인이 상존한 만큼 경계감을 가지고 시장 상황을 계속 면밀히 점검해 나갈 것"이라고 말했다.

다만, 한국 투자심리는 세계국채지수(WGBI) 편입 기대감에 따라 긍정적인 흐름이 이어질 수 있다고 봤다.

유 부총재는 "FTSE 러셀이 한국 국채의 WGBI 편입을 재확인함에 따라 시장의 예측 가능성이 높아지면서 투자심리에 긍정적 역할을 할 것으로 기대된다"고 덧붙였다. FTSE 러셀은 지난 8일 한국 국채의 WGBI 편입 일정이 내년 4월에 이뤄질 것이라고 발표했다. WGBI는 추종 자금이 최대 3조원에 달하는 세계 최대 채권지수다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



