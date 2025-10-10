구윤철, 첫 3개 외청장 회의…외청 기획조정관회의 도입

"국정자원 복구 점검·제도보완 면밀히 해달라"

기획재정부가 외청장회의와 더불어 기재부 기획조정실장이 주재하는 외청 기획조정관회의를 정례적으로 개최하기로 했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 정부서울청사에서 3개 기재부 외청장과 새정부 출범 후 첫 간담회를 갖고 기재부와 외청 간 협업 체계를 강화하겠다며 이같이 밝혔다.

이재명 정부 출범 이후 처음 열린 이 날 회의는 새 정부 국정철학을 공유하고 외청별 주요 현안에 대해 논의하기 위해 마련됐다. 회의에는 임광현 국세청장, 이명구 관세청장, 백승보 조달청장이 참석했다. 통계청에서 '처'로 승격된 국가데이터처는 외청장 회의에서 빠지게 됐다.

구 부총리는 국가정보자원관리원 화재 피해복구와 관련 "복구와 더불어 재난대응 매뉴얼 점검·제도 보완 등 추가 조치 필요사항을 면밀하게 살펴달라"고 주문했다.

그는 "일선 집행현장 등에서 안전관리를 강화하고, 사고 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 체계를 갖추는 등 현장의 안전에 각별히 신경 써달라"고 지시했다.

아울러 "초혁신경제로의 대전환을 통한 성장잠재력 확충이라는 새정부 경제성장전략에 맞춰 외청 또한 인공지능(AI) 도입·활용 선도조직이 돼 공공서비스 생산성을 제고하고, 나아가 민간의 혁신 확산에도 기여할 것"을 당부했다.

내국세 징수, 관세 징수 및 통관 관리, 공공조달 등 국민 생활과 직결된 외청 기능의 중요성을 강조하며, 성공적인 정책 추진을 위해 정책 기획·집행 등 전 단계에서 기재부와 외청 간 긴밀한 협업이 필요하다고 강조했다.





