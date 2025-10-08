본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일날씨]한글날 전국 대체로 맑음…동해안·남부지방 비

부애리기자

입력2025.10.08 20:09

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
가을하늘. 연합뉴스

가을하늘. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

추석 연휴 막바지이자 한글날인 9일은 전국이 대체로 맑을 것으로 보인다.


다만, 강원 동해안·산지는 흐리고 비가 내리겠다. 경북 북부 동해안·북동 산지, 전라권 서부는 새벽까지, 제주도는 오전까지 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다.

8∼9일 예상 강수량은 강원 동해안·산지 5∼20㎜, 광주·전남·전북 5㎜ 미만, 제주도 5㎜ 안팎이다.


아침 최저기온은 15∼21도, 낮 최고기온은 18∼26도다.


부산·울산과 경북 남부 동해안을 중심으로 바람이 강하게 불 수 있어, 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0∼4.0ｍ, 서해 0.5∼2.5ｍ로 예측된다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"셰프들 손목시계 시간 이상해"…李대통령 '냉부해' 출연 행적 두고 의혹 제기 "셰프들 손목시계 시간 이상해"…李대통령 '냉부해... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"시그니처 메뉴 뭐길래"…금값 상승에 日 아이스크림가게 '한숨'

"댕냥이 위해서라면…" 펫세권 찾아 이사가는 부자들

케데헌 헌트릭스 3인, 美 대표 토크쇼 출연

한 잔에 100만원, 세상에서 가장 비싼 커피 여기있습니다

이준석 SNS에 '좋아요' 눌렀다가 곤혹…한소희 "실수" 해명

세계은행, 올해 중국 성장률 전망 4.8%로 상향

이스라엘, 가자 구호선단 나포 "한국인 1명도 압송"

새로운 이슈 보기