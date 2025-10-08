[내일날씨]한글날 전국 대체로 맑음…동해안·남부지방 비

추석 연휴 막바지이자 한글날인 9일은 전국이 대체로 맑을 것으로 보인다.

다만, 강원 동해안·산지는 흐리고 비가 내리겠다. 경북 북부 동해안·북동 산지, 전라권 서부는 새벽까지, 제주도는 오전까지 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다.

8∼9일 예상 강수량은 강원 동해안·산지 5∼20㎜, 광주·전남·전북 5㎜ 미만, 제주도 5㎜ 안팎이다.

아침 최저기온은 15∼21도, 낮 최고기온은 18∼26도다.

부산·울산과 경북 남부 동해안을 중심으로 바람이 강하게 불 수 있어, 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0∼4.0ｍ, 서해 0.5∼2.5ｍ로 예측된다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



