"총알 피하고 인생 승리"…결혼 앞둔 딸 약혼자 불륜 알게 된 '아빠의 결단'

딸 신혼여행 같이 가 준 영국 아버지 화제

결혼식 나흘 전 약혼자가 불륜 중이라는 사실을 알게 된 딸이 망연자실하자, 아빠가 신혼여행에 함께 가준 사연이 감동을 불러일으켰다.

8일(한국 시간) 더미러 등에 따르면 미국 네브래스카주에 사는 여성 토비 엘더(39)는 약혼자 라이언과 10년간 친구로 지내다 2022년 연인으로 발전했다. 그는 요리와 청소를 도맡아 하며 헌신적인 연인이었고, 두 사람은 지난해 12월 약혼식을 올렸다.

왼쪽은 토비 엘더, 오른쪽은 엘더의 아버지. 토비 엘더 틱톡 갈무리 AD 원본보기 아이콘

행복은 오래가지 않았다. 지난달 말 결혼식 나흘 전 네일숍에서 결혼 준비에 들떠 있던 토비의 휴대전화에 한 통의 익명 메시지가 도착했다. 발신자는 예비신랑인 라이언이 "당신에게 거짓말을 하고 있다"며 불륜 정황이 담긴 사적인 대화 내용을 캡처한 사진들을 전송했다. 이 메시지에는 "널 사랑해, 보고 싶어"라는 문장이 적혀 있었다.

이를 본 토비는 곧장 라이언에게 전화를 걸어 추궁했다. 라이언은 "몇 달간 그 여성과 이야기를 나눴다"고 인정했다. 그러면서 "플로리다로 이사하려는 네 목표와 나의 목표가 일치하는지 확신할 수 없었다. 결국 네가 나를 떠나게 될까 봐 걱정했다"고 바람을 피운 변명을 댔다.

토비는 "라이언과 10년 동안 친구였고, 우리 둘 다 이혼했을 때 서로 힘이 돼줬다. 2022년에 커플이 됐을 때 지인들은 '네가 기다려온 남자다' '잭팟을 터뜨렸다'고 했다"라며 "그가 최고라고 생각하고 진심으로 믿었다. 그와 함께하려 내 삶을 뿌리 뽑았다. 라이언은 저를 위해 요리하고 청소하고 모든 것을 해줬다. 한 번도 말다툼한 적 없다"고 회상했다.

결혼식 직전 파혼한 토비 엘더의 아버지가 하와이 공항에 도착한 모습. 토비 SNS 갈무리. 원본보기 아이콘

결혼을 취소한 토비는 홀로 신혼여행지였던 하와이행 비행기에 올랐다. 그러나 그곳에서 또 하나의 메시지를 받았다. 아버지 롭(68)의 문자였다. 그는 "사랑하는 딸아, 너 혼자 있게 두고 싶지 않다. 결혼식 예정일에 맞춰 갈게"라고 남겼다.

결혼식 당일 하와이 공항에서 부녀는 눈물의 재회를 했다. 토비는 그 장면을 영상으로 남겨 틱톡에 올렸고 "결혼식 대신 아빠와 함께하는 하와이 여행"이라는 문구는 단숨에 화제가 됐다. 조회 수는 600만회를 돌파하며 "총알을 피하고 인생에서 승리했다" 등 수천건의 응원 댓글이 이어졌다.

그녀는 "아빠가 나와 함께 해줘서 정말 기쁘다. 영원히 기억할 것"이라면서 "아직도 (파혼에) 망연자실하지만 강해지려고 노력하고 있다"고 말했다.

토비는 현재 라이언과의 연락을 끊고 새로운 삶을 준비 중이다. 그는 "모든 게 무너졌지만, 인생은 다시 세워질 수 있다"며 "이번 일로 아버지와의 관계가 더 깊어졌다. 그게 내 인생의 진짜 선물이었다"고 덧붙였다.





