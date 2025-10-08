본문 바로가기
광주시, 반려견·반려묘 광견병 예방접종

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.08 14:35

15~31일 지정 동물병원…접종비 5천원

광견병 예방접종 포스터. 광주시 제공

광견병 예방접종 포스터. 광주시 제공

광주시는 반려동물과 시민의 건강을 지키기 위해 오는 15~31일 가을철 광견병 예방접종 사업을 실시한다고 8일 밝혔다.


접종 대상은 광주에 있는 반려견·반려묘다. 임신 중이거나 건강 이상이 있는 경우엔 접종이 제한될 수 있다. 접종 희망 시민은 동물등록증 또는 등록장치(외장형·인식표)를 지참해 지정 동물병원을 방문하면 된다.

예방접종 비용은 평소 2만원 내외지만 이 기간에는 5,000원만 부담하면 된다. 시는 3,820마리 분량의 백신을 확보해 지정 동물병원 87곳에 배정했다. 지정 동물병원 현황은 광주시 누리집과 120콜센터를 통해 확인할 수 있다.


광견병은 사람에게도 치명적인 인수공통감염병으로, 해마다 정기 예방접종을 통해 감염을 차단하는 것이 중요하다. 시는 매년 봄·가을 두 차례 예방접종 사업을 추진해 시민 안전과 동물복지를 함께 지켜오고 있다.


배귀숙 농업동물정책과장은 "소중한 반려동물의 건강과 시민 안전을 위해 광견병 예방접종에 적극 참여해 주기를 바란다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

