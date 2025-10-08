고공행진 이어가는 먹거리 물가…5년 전보다 과일 30%↑

지난 5년 동안 먹거리 물가가 20% 이상 상승하면서 고공행진을 이어간 것으로 나타났다. 특히 과일과 우유, 치즈 등은 5년 전보다 30% 넘게 올랐다.

8일 국가데이터처에 따르면, 지난달 '식료품 및 비주류 음료' 물가지수는 2020년 9월에 비해 22.9% 상승했다. 같은 기간 전체 소비자 물가지수 상승률(16.2%)보다 7%포인트 가까이 높았다. 과일(35.2%)과 우유·치즈 및 계란(30.7%) 등은 5년 전에 비해 30% 넘게 치솟았다.

빵(38.5%), 케이크(31.7%), 떡(25.8%), 라면(25.3%) 등도 고공행진을 이어갔다. 고춧가루, 참깨 등이 포함된 기타 식료품(21.4%), 육류(21.1%), 어류 및 수산(20.0%)은 먹거리 평균보다는 조금 낮았지 만 상승률이 20%가 넘었다.

주류 및 담배는 상승률이 5.0%에 그쳤지만 이 중 주류만 보면 13.1%에 달한다. 식료품 및 비주류 음료 물가는 연도별로 2020년 4.4%, 2021년 5.9%, 2022년 5.9%, 2023년 5.5%, 2024년 3.9%로 계속 높은 수준의 상승세를 이어왔다. 이 기간 전체 소비자물가 상승률은 2020년 0.5%, 2021년 2.5%, 2022년 5.1%, 2023년 3.6%, 2024년 2.3%다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr



