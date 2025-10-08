대전시, 앱 호출로 운영하는 '수요응답형 교통체계' 운영

'꿈씨버스' 국제회의복합지구 내 이동 편의

기존 대중교통과 달리 정해진 노선과 시간 없이 이용자의 호출에 따라 운행하는 교통 서비스인 수요응답형 교통체계(DRT, Demand Responsive Transport)가 '꿈씨버스'라는 이름으로 시범 운영된다.

대전시는 대전컨벤션센터 방문객의 교통 불편 해소와 국제회의복합지구 내 이동 편의 개선을 위해 수요응답형 교통체계(DRT)를 지난 3일부터 12월 14일까지 한시적으로 시범 운영한다.

대전 사이언스 국제회의복합지구는 216만590㎡ 규모로, 대전컨벤션센터 제1·2전시장과 롯데시티호텔, 호텔 오노마, 대전신세계 Art&Science, 예술의전당, 시립연정국악원, 평송청소년문화센터, 시립미술관, 이응노미술관 등 주요 집적시설이 모여 있는 곳이다.

수요응답형 교통체계는 스마트폰 앱이나 콜센터를 통해 예약하면 AI·빅데이터 기반 배차로 가장 효율적인 경로로 운행된다. 해외에서는 미국 우버 셔틀, 핀란드 윔(Whim) 플랫폼, 국내에서는 성남시·세종시 일부 지역에서 운영되고 있다.

'꿈씨버스'는 15인승 소형버스(12인석) 3대를 투입해 매일 오전 9시부터 오후 9시까지 운행하며, 대전컨벤션센터 제2전시장을 기점으로 천연기념물센터, 한밭수목원, 만년동 상권, 신세계백화점, 엑스포과학공원 등을 연결한다.

지정된 승·하차 지점에서 앱으로 호출하면 가까운 차량이 배정된다. 이용 요금은 500원이며, 초등학생 이하는 무료다. 이용을 원할 경우 앱스토어에서 '셔클앱'을 내려받아 가입 후 호출하면 된다.

전일홍 대전시 문화예술관광국장은 "국제회의와 전시, 관광으로 대전컨벤션센터를 찾는 방문객들의 이동 편의를 높이고자 시범 운영하게 됐다"며 "짧은 기간이지만 운영 상황을 면밀히 점검해 효용성과 개선점을 확인하고 복합지구 활성화 대책으로 보완해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>