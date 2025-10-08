본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시교육청, 학생 맞춤형 진로상담 강화

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.08 10:38

시계아이콘00분 40초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

초·중·고 생애주기별 지원 체계 마련
진학·학습·진로검사로 구체적 설계

광주시교육청이 학생들의 꿈 실현을 돕기 위해 맞춤형 진로상담과 지원 정책을 강화하고 있다. 초등학생부터 고등학생까지 생애주기별로 진로 프로그램을 마련해 실질적인 도움이 될 수 있도록 했다.

광주시교육청.

광주시교육청.

AD
원본보기 아이콘

8일 광주시교육청에 따르면 중학교 진학을 앞둔 초등학교 5~6학년을 대상으로 '내 꿈 찾기 진로상담'을 운영한다. 상담위원이 진로 흥미와 적성, 학습 태도를 점검하고 동기 부여 방안을 제시한다. 이 프로그램은 중학생과 고1~2 학생, 학부모도 참여할 수 있다.


중학생은 진로 적성검사를 통해 설계를 지원받는다. 고교 유형과 특성화고 학과 정보를 제공한다. 고등학생은 선택 과목과 대학 학과 정보를 집중 지원받는다. 고교 학점제에 맞춘 교과목과 일반·진로·융합 선택 과목 상담도 가능하다.

학습전략 검사, 흥미검사, 다요인 지능 검사를 통해 학습 상담도 이뤄진다. 학습 동기 유지와 주의 집중력 향상 효과를 목표로 한다.


중학교에 '365-커리어룸'을 조성해 진로 탐색공간을 확대한다. 교원 역량 강화 연수와 연구동아리 운영으로 전문성을 높인다. 대학 연계 프로그램 '꿈닮꿈담', '꿈꾸는 공작소', 지자체 협력 진로체험지원센터 운영 등 지역사회 연계도 확대하고 있다.


고3 수험생은 수능 대비 교사지원단과 광주형 모의평가 '광주최종완성'을 통해 입시 지원을 받는다.

진로 진학 상담은 12월까지 시교육청 교육 연구정보원 진로 진학 지원센터에서 진행된다. 초·중학생과 고등학생은 상담 일정이 다르다. 신청은 매월 첫째 주 월요일 오전 10시부터 진로 진학 지원센터 누리집에서 가능하다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역시 K조선' 전세계 발주한 LNG운반선 韓이 싹쓸이…중국 아직 멀었다 '역시 K조선' 전세계 발주한 LNG운반선 韓이 싹쓸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"개모차 타고 공원 산책갈래?"…금쪽같은 '댕냥이' 위해 조용히 이사가는 부자들

이준석 SNS에 '좋아요' 눌렀다가 곤혹…한소희 "실수" 해명

20년지기 대학선배가 빌려준 100억…배상책임 두고 7년째 법정다툼

공부 잘 하는 약이라고? 청소년 ADHD 치료제 처방 '급증'

③‘정중동 행보’ 해병특검… 수사 외압 의혹 실체 밝힐까

전투차량 대신 말·당나귀가 최전선에…드론·지뢰 회피 위한 러시아의 군사작전

"하나보다 둘이 낫다"…창업주 물러나며 '공동 CEO' 채택 기업들

새로운 이슈 보기